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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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российский корабль обстрелял немецкий вертолет в Балтийском море - СМИ

российский корабль обстрелял немецкий вертолет в Балтийском море - СМИ

Киев  •  УНН

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российский корабль обстрелял сигнальными боеприпасами немецкий военный вертолет в Балтийском море. Германия в ответ усилит контроль за критической инфраструктурой в регионе.

российский корабль обстрелял сигнальными боеприпасами немецкий вертолет в Балтийском море. Об этом сообщает DPA, передает УНН.

Детали

Экипаж российского корабля в Балтийском море выстрелил сигнальными боеприпасами по немецкому военному вертолету

 - пишет издание.

Немецкое издание Bild отмечает, что министр иностранных дел Аннанела Бербок подтвердила данный случай в кулуарах встречи НАТО в Брюсселе. Однако она не уточнила, когда именно произошел инцидент и какой именно корабль был в нем задействован.

По ее словам, Германия усилит контроль за трубопроводами и кабелями передачи данных в Балтийском море. Усилится также защита критической инфраструктуры с помощью патрулей.

Напомним,

Во вторник, 3 декабря, обнаружено два новых повреждения интернет-кабелей между Швецией и Финляндией на территории Финляндии. Финская полиция сначала подозревала преступление, но позже отказалась от уголовного расследования.

Павел Башинский

Павел Башинский

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