российский корабль обстрелял немецкий вертолет в Балтийском море - СМИ
Киев • УНН
российский корабль обстрелял сигнальными боеприпасами немецкий военный вертолет в Балтийском море. Германия в ответ усилит контроль за критической инфраструктурой в регионе.
российский корабль обстрелял сигнальными боеприпасами немецкий вертолет в Балтийском море. Об этом сообщает DPA, передает УНН.
Детали
Экипаж российского корабля в Балтийском море выстрелил сигнальными боеприпасами по немецкому военному вертолету
Немецкое издание Bild отмечает, что министр иностранных дел Аннанела Бербок подтвердила данный случай в кулуарах встречи НАТО в Брюсселе. Однако она не уточнила, когда именно произошел инцидент и какой именно корабль был в нем задействован.
По ее словам, Германия усилит контроль за трубопроводами и кабелями передачи данных в Балтийском море. Усилится также защита критической инфраструктуры с помощью патрулей.
Напомним,
Во вторник, 3 декабря, обнаружено два новых повреждения интернет-кабелей между Швецией и Финляндией на территории Финляндии. Финская полиция сначала подозревала преступление, но позже отказалась от уголовного расследования.