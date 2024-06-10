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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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российский флаг в Рыжовке был заминирован, могла быть смертельная провокация - спикер ВСУ

российский флаг в Рыжовке был заминирован, могла быть смертельная провокация - спикер ВСУ

Киев  •  УНН

10 июня 2024, 10:43  •  7605 просмотра

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Обнаруженный на здании в Бижовке Сумской области российский флаг был заминирован. Речь идет о потенциальной смертоносной провокации со стороны российских диверсантов. В то же время село уже полностью контролируется Украиной.

Ситуация в селе Рыжовка Сумской области полностью контролируемая Украиной, и заявления о присутствии российских войск не соответствуют действительности. Вчера был обнаружен российский флаг на одном из зданий, который был заминирован, но успешно разминирован с помощью дронов ВСУ.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев, передает УНН.

Вчера, на одном из зданий в Рыжовке ( Сумской области - ред.), якобы появился российский флаг.Мало того, что там появилась эта тряпка, этот флаг был заминирован. ВСУ понимали, что могла быть смертельная провокация от российских диверсантов. Поэтому с применением дронов было разминировано эту тряпку

- рассказал Ковалев.

Он утверждает, что в селе Рыжовцы Сумской области, ситуация контролируемая. Заявления о том, что там якобы российские войска – не соответствуют действительности.

"Рыжовка полностью контролируемая Украиной. Информация о том, что в Рыжовки заходили какие – то подразделения российский войск - не соответствуют действительности, продолжаются проверки", - добавил он.

Напомним

На Сумском направлении враг продолжает ежедневные обстрелы украинской территории, используя разнообразное вооружение, хотя активность таких обстрелов снизилась по сравнению с весной. Кроме того, уменьшилось количество попыток вторжения вражеских диверсионно-разведывательных групп. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Война
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