российский флаг в Рыжовке был заминирован, могла быть смертельная провокация - спикер ВСУ

Ситуация в селе Рыжовка Сумской области полностью контролируемая Украиной, и заявления о присутствии российских войск не соответствуют действительности. Вчера был обнаружен российский флаг на одном из зданий, который был заминирован, но успешно разминирован с помощью дронов ВСУ.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев, передает УНН.

Вчера, на одном из зданий в Рыжовке ( Сумской области - ред.), якобы появился российский флаг.Мало того, что там появилась эта тряпка, этот флаг был заминирован. ВСУ понимали, что могла быть смертельная провокация от российских диверсантов. Поэтому с применением дронов было разминировано эту тряпку - рассказал Ковалев.

Он утверждает, что в селе Рыжовцы Сумской области, ситуация контролируемая. Заявления о том, что там якобы российские войска – не соответствуют действительности.

"Рыжовка полностью контролируемая Украиной. Информация о том, что в Рыжовки заходили какие – то подразделения российский войск - не соответствуют действительности, продолжаются проверки", - добавил он.

Напомним

На Сумском направлении враг продолжает ежедневные обстрелы украинской территории, используя разнообразное вооружение, хотя активность таких обстрелов снизилась по сравнению с весной. Кроме того, уменьшилось количество попыток вторжения вражеских диверсионно-разведывательных групп.