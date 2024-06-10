российский флаг в Рыжовке был заминирован, могла быть смертельная провокация - спикер ВСУ
Киев • УНН
Обнаруженный на здании в Бижовке Сумской области российский флаг был заминирован. Речь идет о потенциальной смертоносной провокации со стороны российских диверсантов. В то же время село уже полностью контролируется Украиной.
Ситуация в селе Рыжовка Сумской области полностью контролируемая Украиной, и заявления о присутствии российских войск не соответствуют действительности. Вчера был обнаружен российский флаг на одном из зданий, который был заминирован, но успешно разминирован с помощью дронов ВСУ.
Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев, передает УНН.
Вчера, на одном из зданий в Рыжовке ( Сумской области - ред.), якобы появился российский флаг.Мало того, что там появилась эта тряпка, этот флаг был заминирован. ВСУ понимали, что могла быть смертельная провокация от российских диверсантов. Поэтому с применением дронов было разминировано эту тряпку
Он утверждает, что в селе Рыжовцы Сумской области, ситуация контролируемая. Заявления о том, что там якобы российские войска – не соответствуют действительности.
"Рыжовка полностью контролируемая Украиной. Информация о том, что в Рыжовки заходили какие – то подразделения российский войск - не соответствуют действительности, продолжаются проверки", - добавил он.
Напомним
На Сумском направлении враг продолжает ежедневные обстрелы украинской территории, используя разнообразное вооружение, хотя активность таких обстрелов снизилась по сравнению с весной. Кроме того, уменьшилось количество попыток вторжения вражеских диверсионно-разведывательных групп.
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