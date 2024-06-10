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На Сумському напрямку спостерігається зниження активності обстрілів росіян

На Сумському напрямку спостерігається зниження активності обстрілів росіян

Київ • УНН

 • 25942 перегляди

На Сумському напрямку спостерігається зниження активності російських обстрілів і спроб диверсійно-розвідувальних груп порівняно з весною, хоча противник продовжує щоденні обстріли української території із застосуванням різних видів озброєння.

На Сумському напрямку ворог продовжує щоденні обстріли української території, використовуючи різноманітне озброєння, хоча активність таких обстрілів знизилася порівняно з весною. Крім того, зменшилася кількість спроб вторгнення ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Про це у понеділок в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає УНН.

Власне, по Сумському напрямку, ворог щоденно обстрілює територію України застосовуючи різноманітне озброєння, але за останній період, ми бачимо таке певне зниження активності обстрілів, ніж це було весною,

- каже Демченко.

Деталі

За його словами, крім того, що ворог намагається поцілити по місцям розташування Сил оборони, він прицільно б’є по населеним пунктам.

Також, якщо проаналізувати останній період, то кількість спроб заходу ворожих ДРГ і боєзіткнень з такими групами дещо знизилась, в першу чергу з Сумською областю,

- каже речник.

Демченко повідомив, що вчора російські ресурси поширювали інформацію про те, що у напрямку Рижівка, зайшов ворог.

"Треба розуміти ситуацію, бо цей населений пункт знаходиться прямо на лінії кордону. Не виключено, що це була робота ДРГ, але без боєзіткнень. Фактично, вони туди зайшли, пофотографувалися. Зважаючи на те, що це були підрозділи "ахмат", то це просто були тік-ток війська, для того, щоб створити картину і продовжувати створювати інформаційно-психологічний вплив. Зараз ситуація на цьому напрямку контрольована",- додав Демченко.

Нагадаємо

Окупанти за день 18 разів обстріляли Сумщину, відтак було зафіксовано 65 вибухів у області.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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