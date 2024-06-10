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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Сумском направлении наблюдается снижение активности обстрелов россиян

На Сумском направлении наблюдается снижение активности обстрелов россиян

Киев  •  УНН

10 июня 2024, 08:13  •  3039 просмотра

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На Сумском направлении наблюдается снижение активности российских обстрелов и попыток диверсионно-разведывательных групп по сравнению с весной, хотя противник продолжает ежедневные обстрелы украинской территории с применением различных видов вооружения.

На Сумском направлении враг продолжает ежедневные обстрелы украинской территории, используя разнообразное вооружение, хотя активность таких обстрелов снизилась по сравнению с весной. Кроме того, уменьшилось количество попыток вторжения вражеских диверсионно-разведывательных групп. Об этом в понедельник в эфире телемарафона рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает УНН.

Собственно, по Сумскому направлению, враг ежедневно обстреливает территорию Украины применяя разнообразное вооружение, но за последний период, мы видим такое определенное снижение активности обстрелов, чем это было весной,

- говорит Демченко.

Детали

По его словам, помимо того, что враг пытается попасть по местам расположения Сил обороны, он прицельно бьет по населенным пунктам.

Также, если проанализировать последний период, то количество попыток захода вражеских ДРГ и боестолкновений с такими группами несколько снизилось, в первую очередь с Сумской областью,

- говорит представитель.

Демченко сообщил, что вчера российские ресурсы распространяли информацию о том, что в направлении Рыжовка, зашел враг.

"Надо понимать ситуацию, потому что этот населенный пункт находится прямо на линии границы. Не исключено, что это была работа ДРГ, но без боезоткрытий. Фактически, они туда нашли, пофотографировались. Учитывая то, что это были подразделения "ахмат", то это просто были тик-ток войска, для того, чтобы создать картину и продолжать создавать информационно-психологическое воздействие. Сейчас ситуация на этом направлении контролируемая",- добавил Демченко.

Напомним

Оккупанты за день 18 раз обстреляли Сумщину, поэтому было зафиксировано 65 взрывов в области.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина
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