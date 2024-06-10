російський прапор у Рижівці був замінований, могла бути смертельна провокація - речник ЗСУ
Київ • УНН
Виявлений на будівлі в Рижівці Сумської області російський прапор був замінований. Йдеться про потенційну смертоносну провокацію з боку російських диверсантів. Водночас село вже повністю контролюється Україною.
Ситуація в селі Рижівка Сумської області повністю контрольована Україною, і заяви про присутність російських військ не відповідають дійсності. Вчора було виявлено російський прапор на одній із будівель, який був замінований, але успішно розмінований за допомогою дронів ЗСУ.
Про це в ефірі телемарафону розповів речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов, передає УНН.
Вчора, на одній з будівель у Рижівці ( Сумської області - ред.), нібито з’явився російський прапор.Мало того, що там з’явилась ця ганчірка, цей прапор був замінований. ЗСУ розуміли, що могла бути смертельна провокація від російських диверсантів. Тому із застосуванням дронів було розміновано цю ганчірку
Він стверджує, що у селі Рижівці Сумської області, ситуація контрольована. Заяви про те, що там нібито російські війська – не відповідають дійсності.
"Рижівка повністю контрольована Україною. Інформація про те, що у Рижівки заходили якісь підрозділи російський військ – не відповідають дійсності, тривають перевірки", - додав він.
Нагадаємо
На Сумському напрямку ворог продовжує щоденні обстріли української території, використовуючи різноманітне озброєння, хоча активність таких обстрілів знизилася порівняно з весною. Крім того, зменшилася кількість спроб вторгнення ворожих диверсійно-розвідувальних груп.