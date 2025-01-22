Российский дрон ударил по гражданскому авто в Харьковской области: двое погибших

В Харьковской области в селе Гоптовка вражеский FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль, погибли двое мужчин 56 и 44 лет, сообщил в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Оккупанты обстреляли село Гоптовка Дергачевской громады - есть погибшие. Событие произошло 21 января в 18:30. Вражеский FPV-дрон ударил по автомобилю, который перемещался по территории села. 56-летний и 44-летний гражданские мужчины, которые находились в салоне автомобиля, погибли на месте", - написал Синегубов.

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Ранее глава ОВА сообщал, что за прошедшие сутки вражеские обстрелы фиксировали в Харькове и четырех районах области, было известно о 10 пострадавших.

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