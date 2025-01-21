На Харьковщине россияне атаковали полицейских: трое раненых
Киев • УНН
Российские военные атаковали полицейских в Купянске дроном «Молния-2», ранив трех правоохранителей. Также пострадали супруги местных жителей, поврежден служебный и гражданский транспорт.
В Харьковской области 21 января около 9:00 россияне нанесли удар беспилотником «Молния-2» по полицейским, которые несли службу в городе Купянск.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области, передает УНН.
В результате атаки рф трое сотрудников полиции получили осколочные ранения различной степени тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Также поврежден служебный автомобиль, а под обстрел попал гражданский транспорт.
Ранены 64-летняя женщина и ее 68-летний муж, жители города Купянск
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая документирует военное преступление оккупантов.
Правоохранители изымают вещественные доказательства.
По факту атаки открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления).
Напомним
В Шевченковском районе Харькова 21 января зафиксирован удар вражеского беспилотника, предположительно типа «Молния».