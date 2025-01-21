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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Харьковщине россияне атаковали полицейских: трое раненых

На Харьковщине россияне атаковали полицейских: трое раненых

Киев  •  УНН

 • 11363 просмотра

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Российские военные атаковали полицейских в Купянске дроном «Молния-2», ранив трех правоохранителей. Также пострадали супруги местных жителей, поврежден служебный и гражданский транспорт.

В Харьковской области 21 января около 9:00 россияне нанесли удар беспилотником «Молния-2» по полицейским, которые несли службу в городе Купянск.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области, передает УНН.

В результате атаки рф трое сотрудников полиции получили осколочные ранения различной степени тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Также поврежден служебный автомобиль, а под обстрел попал гражданский транспорт.

Ранены 64-летняя женщина и ее 68-летний муж, жители города Купянск

- говорится в сообщении.
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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая документирует военное преступление оккупантов.

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Правоохранители изымают вещественные доказательства.

По факту атаки открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления).

Напомним

В Шевченковском районе Харькова 21 января зафиксирован удар вражеского беспилотника, предположительно типа «Молния». 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

ВойнаКриминал и ЧП
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kupyanskКупянск
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