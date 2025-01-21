У Харкові попередньо удар ворожого дрона "Молнія", деталі з'ясовуються - мер

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У Шевченківському районі Харкова попередньо зафіксовано удар ворожого БПЛА типу "Молнія". Місце удару та масштаб наслідків атаки наразі уточнюються місцевою владою.

У Шевченківському районі Харкова попередньо зафіксовано удар ворожого безпілотника, імовірно типу "Молнія", наразі уточнюється місце удару та масштаб наслідків атаки, повідомив у вівторок мер міста Ігор Терехов у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Маємо попередню інформацію про удар по місту БПЛА у Шевченківському районі, ймовірно "Молнією". Зараз уточнюємо місце удару та наслідки", - написав Терехов.

росіяни атакували Куп'янськ: постраждали місцева жителька та правоохоронець21.01.25, 10:32 • 27315 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
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