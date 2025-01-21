росіяни атакували Куп'янськ: постраждали місцева жителька та правоохоронець

Російські війська обстріляли Куп'янськ у Харківській області, поранивши місцеву жительку та правоохоронця, повідомили у вівторок у Харківській ОВА, пише УНН.

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"Ворог здійснив атаку на Куп'янськ із застосуванням дрону. Поранень дістала 64-річна місцева жителька та правоохоронець", - повідомили в ОВА.

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Як повідомив голова Харківської ОВА у зведенні за минулу добу, ворожі обстріли фіксували у трьох районах регіону та у Харкові:

21 січня, 02:05, Куп'янський район, село Осиново, Внаслідок обстрілу БпЛА «Молнія» пошкоджено господарчу споруду.

18:10, Богодухівський р-н, поблизу сіл Уди, Відродженівське та Тимофіївка. Влучання 3 КАБ по відкритій місцевості поблизу населених пунктів.

14:11, місто Харків, Салтівський р-н. На приватному подвір'ї виявлено не здетонований БПЛА "Молнія-1". Без постраждалих.

14:00, Куп'янський р-н, село Осиново. Внаслідок обстрілу пошкоджено службовий автомобіль та постраждали два співробітники поліції.

09:30, Ізюмський р-н, село Шийківка. Внаслідок обстрілу зруйновано приватний будинок.

09:00, Куп'янський р-н, село Курилівка. Внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджені дві господарчі споруди.

08:20, місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено обладнання підприємства.

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