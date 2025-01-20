Окупанти атакували "Молнією" авто правоохоронців на Харківщині: у поліції показали наслідки
Київ • УНН
У Купʼянському районі Харківської області російський безпілотник "Молнія" атакував службовий автомобіль поліції. Двоє правоохоронців отримали поранення, їм надається медична допомога.
Внаслідок атаки дрону "Молнія" у селі Осиново Купʼянської громади постраждали двоє поліцейських, їм надають медичну допомогу. Поліція Харківщини показала наслідки атаки, передає УНН.
20 січня правоохоронці на службовому автомобілі Renault Duster здійснювали відпрацювання території Куп’янського району. О 14:00 на виїзді з міста Куп’янськ відбулося влучання ворожого БпЛА "Молнія" у транспортний засіб поліції. Поліцейські зазнали тілесних ушкоджень. Проводиться огляд місця події, вилучаються уламки боєприпасу
Зазначається, що поліцейським надають медичну допомогу, а також слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (воєнні злочини).
Нагадаємо
У селі Осиново Купʼянської громади двоє поліцейських постраждали від ворожого дрона. Внаслідок атаки також було пошкоджено службовий автомобіль.