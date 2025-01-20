Оккупанты атаковали "Молнией" авто правоохранителей на Харьковщине: в полиции показали последствия
Киев • УНН
В Купянском районе Харьковской области российский беспилотник "Молния" атаковал служебный автомобиль полиции. Двое правоохранителей получили ранения, им оказывается медицинская помощь.
В результате атаки дрона "Молния" в селе Осиново Купянской громаде пострадали двое полицейских, им оказывают медицинскую помощь. Полиция Харьковщины показала последствия атаки, передает УНН.
20 января правоохранители на служебном автомобиле Renault Duster осуществляли отработку территории Купянского района. В 14:00 на выезде из города Купянск произошло попадание вражеского БпЛА "Молния" в транспортное средство полиции. Полицейские получили телесные повреждения. Проводится осмотр места происшествия, изымаются обломки боеприпаса
Отмечается, что полицейским оказывают медицинскую помощь, а также следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (военные преступления).
Напомним
В селе Осиново Купянской громады двое полицейских пострадали от вражеского дрона. В результате атаки также был поврежден служебный автомобиль.