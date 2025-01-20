росіяни дроном атакували поліцейських у Харківській області: двоє постраждалих

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У селі Осиново Купʼянської громади двоє поліцейських постраждали від ворожого дрона. Внаслідок атаки також було пошкоджено службовий автомобіль.

Двоє поліцейських постраждали від ворожого дрона на Куп'янщині у Харківській області, повідомили у понеділок у Харківській ОВА у Telegram, пише УНН.

Деталі

"О 14:00 у селі Осиново Купʼянської громади внаслідок влучання ворожого боєприпасу на базі дрона постраждали двоє поліцейських", - повідомили в ОВА.

Як зазначається, також пошкодження отримав службовий автомобіль.

Доповнення

За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, за минулу добу окупанти застосували проти беззбройних жителів Харківщини 14 БПЛА "Шахед", 6 КАБів, а також здійснили ракетний удар. Частину з цього збили сили ППО.

Зокрема, за інформацією обласної прокуратури, війська рф скинули три КАБи на Золочів, постраждали двоє людей, серед них - дитина.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
kharkivХарків

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