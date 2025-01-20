россияне дроном атаковали полицейских в Харьковской области: двое пострадавших
Киев • УНН
В селе Осиново Купянской громады двое полицейских пострадали от вражеского дрона. В результате атаки также был поврежден служебный автомобиль.
Двое полицейских пострадали от вражеского дрона на Купянщине в Харьковской области, сообщили в понедельник в Харьковской ОВА в Telegram, пишет УНН.
Детали
"В 14:00 в селе Осиново Купянской громады в результате попадания вражеского боеприпаса на базе дрона пострадали двое полицейских", - сообщили в ОГА.
Как отмечается, также повреждения получил служебный автомобиль.
Дополнение
По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, за минувшие сутки оккупанты применили против безоружных жителей Харьковщины 14 БПЛА "Шахед", 6 КАБов, а также осуществили ракетный удар. Часть из этого сбили силы ПВО.
В частности, по информации областной прокуратуры, войска рф сбросили три КАБа на Золочев, пострадали два человека, среди них - ребенок.