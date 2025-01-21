россияне атаковали Купянск: пострадали местная жительница и правоохранитель
Киев • УНН
В результате атаки дроном в Купянске ранены 64-летняя местная жительница и правоохранитель. За минувшие сутки оккупанты обстреляли три района Харьковской области и Харьков.
Российские войска обстреляли Купянск в Харьковской области, ранив местную жительницу и правоохранителя, сообщили во вторник в Харьковской ОГА, пишет УНН.
Детали
"Враг совершил атаку на Купянск с применением дрона. Ранения получила 64-летняя местная жительница и правоохранитель", - сообщили в ОГА.
Дополнение
Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в сводке за минувшие сутки, вражеские обстрелы фиксировали в трех районах региона и в Харькове:
- 21 января, 02:05, Купянский район, село Осиново, В результате обстрела БпЛА «Молния» повреждена хозяйственная постройка.
- 18:10, Богодуховский р-н, вблизи сел Уды, Возрожденовское и Тимофеевка. Попадание 3 КАБ по открытой местности вблизи населенных пунктов.
- 14:11, город Харьков, Салтовский р-н. На частном дворе обнаружен не сдетонированный БПЛА «Молния-1». Без пострадавших.
- 14:00, Купянский р-н, село Осиново. В результате обстрела поврежден служебный автомобиль и пострадали два сотрудника полиции.
- 09:30, Изюмский р-н, село Шийковка. В результате обстрела разрушен частный дом.
- 09:00, Купянский р-н, село Куриловка. В результате обстрела из РСЗО повреждены две хозяйственные постройки.
- 08:20, город Купянск. В результате обстрела из РСЗО повреждено оборудование предприятия.
Оккупанты атаковали "Молнией" авто правоохранителей на Харьковщине: в полиции показали последствия20.01.25, 16:23 • 26328 просмотров