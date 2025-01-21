россияне атаковали Купянск: пострадали местная жительница и правоохранитель

ukenru
Чрезвычайное положение на границе и в энергетике, высадка на Марс, два гендера: первые заявления и обещания Трампа
20 января, 18:49 • 110080 просмотра

Чрезвычайное положение на границе и в энергетике, высадка на Марс, два гендера: первые заявления и обещания Трампа

Эксклюзив
Попытка №2: суд в Полтаве снова не смог избрать меру пресечения Лиеву из-за неявки прокурора
20 января, 16:10 • 119768 просмотра

Попытка №2: суд в Полтаве снова не смог избрать меру пресечения Лиеву из-за неявки прокурора

Эксклюзив
Украинские медицинские руководства и протоколы нужно обновлять, когда появляются новые международные рекомендации - нардеп
20 января, 15:45 • 120036 просмотра

Украинские медицинские руководства и протоколы нужно обновлять, когда появляются новые международные рекомендации - нардеп

Эксклюзив
АРМА обновила реестр, но проблема осталась - эксперт об имитации работы агентства
20 января, 15:22 • 118024 просмотра

АРМА обновила реестр, но проблема осталась - эксперт об имитации работы агентства

Эксклюзив
Мемкоины Дональда и Мелании Трамп: новый тренд крипторынка
20 января, 14:52 • 138048 просмотра

Мемкоины Дональда и Мелании Трамп: новый тренд крипторынка

"Ограниченно годные" должны пройти ВЛК до 4 февраля: что нужно знать
20 января, 12:24 • 144358 просмотра

"Ограниченно годные" должны пройти ВЛК до 4 февраля: что нужно знать

Реестры Украины восстановлены после масштабной российской кибератаки: что изменилось
20 января, 09:31 • 111355 просмотра

Реестры Украины восстановлены после масштабной российской кибератаки: что изменилось

Эксклюзив
Начало периода кардинальных перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 января
20 января, 07:13 • 117248 просмотра

Начало периода кардинальных перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 января

Эксклюзив
Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа
20 января, 06:40 • 173516 просмотра

Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа

Эксклюзив
"Обвинение безосновательно" - адвокат о вручении подозрения эксчиновнику МОУ Лиеву по делу о бракованных пулемётах (Видео)
20 января, 06:01 • 117273 просмотра

"Обвинение безосновательно" - адвокат о вручении подозрения эксчиновнику МОУ Лиеву по делу о бракованных пулемётах (Видео)

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Прямой ефир
Популярные новости
россияне продвинулись на Харьковщине, Луганщине и Донетчине - DeepState

россияне продвинулись на Харьковщине, Луганщине и Донетчине - DeepState

21 января, 00:28 • 105134 просмотра
"Дія" возобновила возможность закрытия ФЛП онлайн без регистратора

"Дія" возобновила возможность закрытия ФЛП онлайн без регистратора

21 января, 00:45 • 71472 просмотра
Трамп не положил руку на Библию во время принятия присяги

Трамп не положил руку на Библию во время принятия присяги

21 января, 01:19 • 99195 просмотра
Дроны атаковали Смоленскую область рф: местные власти сообщают о повреждениях

Дроны атаковали Смоленскую область рф: местные власти сообщают о повреждениях

21 января, 02:23 • 105778 просмотра
путин готов к переговорам с США, но при условии полной капитуляции Украины - ISW

путин готов к переговорам с США, но при условии полной капитуляции Украины - ISW

04:57 • 39936 просмотра
публикации
Мемкоины Дональда и Мелании Трамп: новый тренд крипторынка

Мемкоины Дональда и Мелании Трамп: новый тренд крипторынка
Эксклюзив

20 января, 14:52 • 138048 просмотра
"Ограниченно годные" должны пройти ВЛК до 4 февраля: что нужно знать

"Ограниченно годные" должны пройти ВЛК до 4 февраля: что нужно знать

20 января, 12:24 • 144358 просмотра
Окончание войны за 24 часа, хорошие отношения с путиным, ядерный удар: что говорил Трамп до инаугурации об Украине

Окончание войны за 24 часа, хорошие отношения с путиным, ядерный удар: что говорил Трамп до инаугурации об Украине

20 января, 08:00 • 167815 просмотра
Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа

Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа
Эксклюзив

20 января, 06:40 • 173516 просмотра
День АР Крым: почему празднование этой даты требует переосмысления и что происходит на полуострове

День АР Крым: почему празднование этой даты требует переосмысления и что происходит на полуострове

20 января, 05:30 • 176401 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп отпраздновал инаугурацию на трех балах с танцами и звездными гостями

Трамп отпраздновал инаугурацию на трех балах с танцами и звездными гостями

09:57 • 776 просмотра
Фильм "Неудержимый" стал хитом на Amazon Prime: Дженнифер Лопес поблагодарила фанатов

Фильм "Неудержимый" стал хитом на Amazon Prime: Дженнифер Лопес поблагодарила фанатов

20 января, 11:17 • 137023 просмотра
Иванка Трамп поразила платьем на светском вечере перед инаугурацией отца

Иванка Трамп поразила платьем на светском вечере перед инаугурацией отца

20 января, 08:25 • 149363 просмотра
Коллеги и друзья раскрыли тайны творческого метода Дэвида Линча

Коллеги и друзья раскрыли тайны творческого метода Дэвида Линча

18 января, 19:33 • 136382 просмотра
«Квадрат - наследие Instagram": соцсеть меняет формат сетки профилей

«Квадрат - наследие Instagram": соцсеть меняет формат сетки профилей

18 января, 13:12 • 140659 просмотра
Актуальное
россияне атаковали Купянск: пострадали местная жительница и правоохранитель

россияне атаковали Купянск: пострадали местная жительница и правоохранитель

Киев  •  УНН

 • 11797 просмотра

Read in English

В результате атаки дроном в Купянске ранены 64-летняя местная жительница и правоохранитель. За минувшие сутки оккупанты обстреляли три района Харьковской области и Харьков.

Российские войска обстреляли Купянск в Харьковской области, ранив местную жительницу и правоохранителя, сообщили во вторник в Харьковской ОГА, пишет УНН.

Детали

"Враг совершил атаку на Купянск с применением дрона. Ранения получила 64-летняя местная жительница и правоохранитель", - сообщили в ОГА.

Дополнение

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в сводке за минувшие сутки, вражеские обстрелы фиксировали в трех районах региона и в Харькове:

  • 21 января, 02:05, Купянский район, село Осиново, В результате обстрела БпЛА «Молния» повреждена хозяйственная постройка.
    • 18:10, Богодуховский р-н, вблизи сел Уды, Возрожденовское и Тимофеевка. Попадание 3 КАБ по открытой местности вблизи населенных пунктов.
      • 14:11, город Харьков, Салтовский р-н. На частном дворе обнаружен не сдетонированный БПЛА «Молния-1». Без пострадавших.
        • 14:00, Купянский р-н, село Осиново. В результате обстрела поврежден служебный автомобиль и пострадали два сотрудника полиции.
          • 09:30, Изюмский р-н, село Шийковка. В результате обстрела разрушен частный дом.
            • 09:00, Купянский р-н, село Куриловка. В результате обстрела из РСЗО повреждены две хозяйственные постройки.
              • 08:20, город Купянск. В результате обстрела из РСЗО повреждено оборудование предприятия.

                Оккупанты атаковали "Молнией" авто правоохранителей на Харьковщине: в полиции показали последствия20.01.25, 16:23 • 26328 просмотров

                Юлия Шрамко

                Юлия Шрамко

                Война
                kupyanskКупянск
                kharkivХарьков

                Обратиться по вопросам размещения рекламы