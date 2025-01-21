В Харькове предварительно удар вражеского дрона «Молния», детали выясняются - мэр

ukenru
Чрезвычайное положение на границе и в энергетике, высадка на Марс, два гендера: первые заявления и обещания Трампа
20 января, 18:49 • 110099 просмотра

Чрезвычайное положение на границе и в энергетике, высадка на Марс, два гендера: первые заявления и обещания Трампа

Эксклюзив
Попытка №2: суд в Полтаве снова не смог избрать меру пресечения Лиеву из-за неявки прокурора
20 января, 16:10 • 119800 просмотра

Попытка №2: суд в Полтаве снова не смог избрать меру пресечения Лиеву из-за неявки прокурора

Эксклюзив
Украинские медицинские руководства и протоколы нужно обновлять, когда появляются новые международные рекомендации - нардеп
20 января, 15:45 • 120068 просмотра

Украинские медицинские руководства и протоколы нужно обновлять, когда появляются новые международные рекомендации - нардеп

Эксклюзив
АРМА обновила реестр, но проблема осталась - эксперт об имитации работы агентства
20 января, 15:22 • 118056 просмотра

АРМА обновила реестр, но проблема осталась - эксперт об имитации работы агентства

Эксклюзив
Мемкоины Дональда и Мелании Трамп: новый тренд крипторынка
20 января, 14:52 • 138099 просмотра

Мемкоины Дональда и Мелании Трамп: новый тренд крипторынка

"Ограниченно годные" должны пройти ВЛК до 4 февраля: что нужно знать
20 января, 12:24 • 144400 просмотра

"Ограниченно годные" должны пройти ВЛК до 4 февраля: что нужно знать

Реестры Украины восстановлены после масштабной российской кибератаки: что изменилось
20 января, 09:31 • 111367 просмотра

Реестры Украины восстановлены после масштабной российской кибератаки: что изменилось

Эксклюзив
Начало периода кардинальных перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 января
20 января, 07:13 • 117250 просмотра

Начало периода кардинальных перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 января

Эксклюзив
Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа
20 января, 06:40 • 173539 просмотра

Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа

Эксклюзив
"Обвинение безосновательно" - адвокат о вручении подозрения эксчиновнику МОУ Лиеву по делу о бракованных пулемётах (Видео)
20 января, 06:01 • 117274 просмотра

"Обвинение безосновательно" - адвокат о вручении подозрения эксчиновнику МОУ Лиеву по делу о бракованных пулемётах (Видео)

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Прямой ефир
Популярные новости
россияне продвинулись на Харьковщине, Луганщине и Донетчине - DeepState

россияне продвинулись на Харьковщине, Луганщине и Донетчине - DeepState

21 января, 00:28 • 105162 просмотра
"Дія" возобновила возможность закрытия ФЛП онлайн без регистратора

"Дія" возобновила возможность закрытия ФЛП онлайн без регистратора

21 января, 00:45 • 71685 просмотра
Трамп не положил руку на Библию во время принятия присяги

Трамп не положил руку на Библию во время принятия присяги

21 января, 01:19 • 99422 просмотра
Дроны атаковали Смоленскую область рф: местные власти сообщают о повреждениях

Дроны атаковали Смоленскую область рф: местные власти сообщают о повреждениях

21 января, 02:23 • 105806 просмотра
путин готов к переговорам с США, но при условии полной капитуляции Украины - ISW

путин готов к переговорам с США, но при условии полной капитуляции Украины - ISW

04:57 • 40139 просмотра
публикации
Мемкоины Дональда и Мелании Трамп: новый тренд крипторынка

Мемкоины Дональда и Мелании Трамп: новый тренд крипторынка
Эксклюзив

20 января, 14:52 • 138099 просмотра
"Ограниченно годные" должны пройти ВЛК до 4 февраля: что нужно знать

"Ограниченно годные" должны пройти ВЛК до 4 февраля: что нужно знать

20 января, 12:24 • 144400 просмотра
Окончание войны за 24 часа, хорошие отношения с путиным, ядерный удар: что говорил Трамп до инаугурации об Украине

Окончание войны за 24 часа, хорошие отношения с путиным, ядерный удар: что говорил Трамп до инаугурации об Украине

20 января, 08:00 • 167839 просмотра
Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа

Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа
Эксклюзив

20 января, 06:40 • 173539 просмотра
День АР Крым: почему празднование этой даты требует переосмысления и что происходит на полуострове

День АР Крым: почему празднование этой даты требует переосмысления и что происходит на полуострове

20 января, 05:30 • 176422 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп отпраздновал инаугурацию на трех балах с танцами и звездными гостями

Трамп отпраздновал инаугурацию на трех балах с танцами и звездными гостями

09:57 • 1152 просмотра
Фильм "Неудержимый" стал хитом на Amazon Prime: Дженнифер Лопес поблагодарила фанатов

Фильм "Неудержимый" стал хитом на Amazon Prime: Дженнифер Лопес поблагодарила фанатов

20 января, 11:17 • 137045 просмотра
Иванка Трамп поразила платьем на светском вечере перед инаугурацией отца

Иванка Трамп поразила платьем на светском вечере перед инаугурацией отца

20 января, 08:25 • 149388 просмотра
Коллеги и друзья раскрыли тайны творческого метода Дэвида Линча

Коллеги и друзья раскрыли тайны творческого метода Дэвида Линча

18 января, 19:33 • 136402 просмотра
«Квадрат - наследие Instagram": соцсеть меняет формат сетки профилей

«Квадрат - наследие Instagram": соцсеть меняет формат сетки профилей

18 января, 13:12 • 140678 просмотра
Актуальное
В Харькове предварительно удар вражеского дрона «Молния», детали выясняются - мэр

В Харькове предварительно удар вражеского дрона «Молния», детали выясняются - мэр

Киев  •  УНН

 • 6978 просмотра

Read in English

В Шевченковском районе Харькова предварительно зафиксирован удар вражеского БПЛА типа «Молния». Место удара и масштаб последствий атаки пока уточняются местными властями.

В Шевченковском районе Харькова предварительно зафиксирован удар вражеского беспилотника, предположительно типа «Молния», сейчас уточняется место удара и масштаб последствий атаки, сообщил во вторник мэр города Игорь Терехов в Telegram, пишет УНН.

Детали

«Есть предварительная информация об ударе по городу БПЛА в Шевченковском районе, вероятно «Молнией». Сейчас уточняем место удара и последствия», - написал Терехов.

россияне атаковали Купянск: пострадали местная жительница и правоохранитель21.01.25, 10:32 • 12001 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
kharkivХарьков

Обратиться по вопросам размещения рекламы