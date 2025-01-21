В Харькове предварительно удар вражеского дрона «Молния», детали выясняются - мэр
Киев • УНН
В Шевченковском районе Харькова предварительно зафиксирован удар вражеского БПЛА типа «Молния». Место удара и масштаб последствий атаки пока уточняются местными властями.
В Шевченковском районе Харькова предварительно зафиксирован удар вражеского беспилотника, предположительно типа «Молния», сейчас уточняется место удара и масштаб последствий атаки, сообщил во вторник мэр города Игорь Терехов в Telegram, пишет УНН.
Детали
«Есть предварительная информация об ударе по городу БПЛА в Шевченковском районе, вероятно «Молнией». Сейчас уточняем место удара и последствия», - написал Терехов.
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