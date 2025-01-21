На Харківщині росіяни атакували поліцейських: троє поранених

У Харківській області 21 січня близько 9:00 росіяни завдали удару безпілотником "Молнія-2" по поліцейських, які несли службу у місті Куп’янськ.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області, передає УНН.

Внаслідок атаки рф троє працівників поліції отримали осколкові поранення різного ступеня тяжкості. Їм надається необхідна медична допомога. Також пошкоджено службовий автомобіль, а під обстріл потрапив цивільний транспорт.

Поранені 64-річна жінка та її 68-річний чоловік, мешканці міста Куп’янськ - йдеться у повідомленні.

На місці події працює слідчо-оперативна група, яка документує воєнний злочин окупантів.

Правоохоронці вилучають речові докази.

За фактом атаки відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

Нагадаємо

У Шевченківському районі Харкова 21 січня зафіксовано удар ворожого безпілотника, імовірно типу "Молнія".