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Російський дрон вдарив по цивільному авто на Харківщині: двоє загиблих

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У селі Гоптівка Дергачівської громади ворожий FPV-дрон атакував цивільний автомобіль. Внаслідок удару загинули двоє чоловіків 56 та 44 років.

У Харківській області у селі Гоптівка ворожий FPV-дрон атакував цивільний автомобіль, загинули двоє чоловіків 56 та 44 років, повідомив у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Окупанти обстріляли село Гоптівка Дергачівської громади - є загиблі. Подія сталась 21 січня о 18:30. Ворожий FPV-дрон ударив по автомобілю, який переміщався по території села. 56-річний та 44-річний цивільні чоловіки, які перебували в салоні автівки, загинули на місці", - написав Синєгубов.

Доповнення

Раніше голова ОВА повідомляв, що минулої доби ворожі обстріли фіксували у Харкові та чотирьох районах області, було відомо про 10 постраждалих.

На Харківщині росіяни атакували поліцейських: троє поранених21.01.25, 15:29 • 36826 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
kharkivХарків

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