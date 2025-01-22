Російський дрон вдарив по цивільному авто на Харківщині: двоє загиблих

У Харківській області у селі Гоптівка ворожий FPV-дрон атакував цивільний автомобіль, загинули двоє чоловіків 56 та 44 років, повідомив у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

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"Окупанти обстріляли село Гоптівка Дергачівської громади - є загиблі. Подія сталась 21 січня о 18:30. Ворожий FPV-дрон ударив по автомобілю, який переміщався по території села. 56-річний та 44-річний цивільні чоловіки, які перебували в салоні автівки, загинули на місці", - написав Синєгубов.

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Раніше голова ОВА повідомляв, що минулої доби ворожі обстріли фіксували у Харкові та чотирьох районах області, було відомо про 10 постраждалих.

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