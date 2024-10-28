российский дрон-камикадзе ранил двух девочек в Никополе

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Зима близко. Мэр Броваров рассказал как город готовится к ухудшению погоды
08:46 • 32817 просмотра

Зима близко. Мэр Броваров рассказал как город готовится к ухудшению погоды

Графики аварийных отключений света были введены в двух областях: где именно
07:42 • 65423 просмотра

Графики аварийных отключений света были введены в двух областях: где именно

Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных: кто может этим воспользоваться
26 октября 2024, 08:21 • 151664 просмотра

Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных: кто может этим воспользоваться

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ
26 октября 2024, 08:02 • 235677 просмотра

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ

Эксклюзив
Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде
26 октября 2024, 07:29 • 233343 просмотра

Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде

Как утеплить свое жилье: несколько советов для более комфортной зимовки
26 октября 2024, 06:32 • 170817 просмотра

Как утеплить свое жилье: несколько советов для более комфортной зимовки

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Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад
25 октября 2024, 12:28 • 255351 просмотра

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Перевод стрелок часов в Украине: сомнолог рассказала, как сезонный переход влияет на украинцев
25 октября 2024, 12:01 • 158387 просмотра

Перевод стрелок часов в Украине: сомнолог рассказала, как сезонный переход влияет на украинцев

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Неэффективное распределение полномочий в АРМА свидетельствует об управленческих просчетах Думы - адвокат
25 октября 2024, 11:44 • 153535 просмотра

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Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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российский дрон-камикадзе ранил двух девочек в Никополе

российский дрон-камикадзе ранил двух девочек в Никополе

Киев  •  УНН

09:59 • 2482 просмотра

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В Никополе в результате атаки российского беспилотника ранены две девочки 12 и 13 лет. Пострадавших госпитализировали с осколочными ранениями, их состояние оценивается как средней тяжести.

В Днепропетровской области две девочки получили ранения в результате удара  вражеского беспилотника по Никополю, сообщил в понедельник глава ОВА Сергей Лысак, передает УНН

Раненые дети. Две девочки - 12 и 13 лет. Они пострадали, когда российская армия ударила по Никополю дроном-камикадзе

- написал Лысак в Telegram.

По его словам, обеих девушек госпитализировали с осколочными поражениями. Сейчас они в состоянии средней тяжести. Врачи оказывают всю необходимую медпомощь, указал глава ВА.

Жорин призывает срочно укреплять Днепропетровщину из-за ситуации на фронте25 октября 2024, 16:29 • 28891 просмотр

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
dnepropetrovskaya-oblastДнепропетровская область
nikopol-ukrainaНикополь, Украина