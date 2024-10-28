российский дрон-камикадзе ранил двух девочек в Никополе

В Днепропетровской области две девочки получили ранения в результате удара вражеского беспилотника по Никополю, сообщил в понедельник глава ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Раненые дети. Две девочки - 12 и 13 лет. Они пострадали, когда российская армия ударила по Никополю дроном-камикадзе - написал Лысак в Telegram.

По его словам, обеих девушек госпитализировали с осколочными поражениями. Сейчас они в состоянии средней тяжести. Врачи оказывают всю необходимую медпомощь, указал глава ВА.

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