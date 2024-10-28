російський дрон-камікадзе поранив двох дівчаток у Нікополі
Київ • УНН
У Нікополі внаслідок атаки російського безпілотника поранено двох дівчаток 12 та 13 років. Постраждалих госпіталізували з осколковими пораненнями, їх стан оцінюється як середньої тяжкості.
У Дніпропетровській області дві дівчинки отримали поранення внаслідок удару ворожого безпілотника по Нікополю, повідомив у понеділок голова ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Поранені діти. Дві дівчинки – 12 та 13 років. Вони постраждали, коли російська армія вдарила по Нікополю дроном-камікадзе
За його словами, обох дівчат госпіталізували з осколковими ураженнями. Наразі вони у стані середньої тяжкості. Лікарі надають всю необхідну меддопомогу, вказав голова ВА.
Жорін закликає терміново укріплювати Дніпропетровщину через ситуацію на фронті25.10.24, 19:29 • 29789 переглядiв