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российский дрон атаковал Запорожье, ранены два человека

Киев • УНН

 • 824 просмотра

Ночью 27 июля российский дрон повредил квартиру в многоэтажке в Запорожье. Ранения получили 53-летняя женщина и 52-летний мужчина, под завалами может находиться человек.

российский дрон атаковал Запорожье, ранены два человека

Враг в ночь на понедельник, 27 июля, атаковал Запорожье. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, в результате вражеской атаки пострадали два человека.

Российский дрон повредил квартиру в многоэтажке. Ранения получили 53-летняя женщина и 52-летний мужчина

- констатировал Федоров.

Он добавил, что в результате вражеской атаки на Запорожье есть разрушения. Предварительно, под завалами может находиться человек.

Напомним

В субботу, 25 июля, российские оккупанты нанесли удар по складу логистического оператора в Запорожье. По предварительным данным, речь идет о складе "Новой почты".

Аварийно-спасательные работы в Запорожье завершены после авиаударов рф - погибла женщина, 11 человек ранены25.07.26, 17:42 • 12486 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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