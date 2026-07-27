российский дрон атаковал Запорожье, ранены два человека
Киев • УНН
Ночью 27 июля российский дрон повредил квартиру в многоэтажке в Запорожье. Ранения получили 53-летняя женщина и 52-летний мужчина, под завалами может находиться человек.
Враг в ночь на понедельник, 27 июля, атаковал Запорожье. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует УНН.
Детали
По его словам, в результате вражеской атаки пострадали два человека.
Российский дрон повредил квартиру в многоэтажке. Ранения получили 53-летняя женщина и 52-летний мужчина
Он добавил, что в результате вражеской атаки на Запорожье есть разрушения. Предварительно, под завалами может находиться человек.
Напомним
В субботу, 25 июля, российские оккупанты нанесли удар по складу логистического оператора в Запорожье. По предварительным данным, речь идет о складе "Новой почты".
Аварийно-спасательные работы в Запорожье завершены после авиаударов рф - погибла женщина, 11 человек ранены25.07.26, 17:42 • 12486 просмотров