Российский дрон атаковал комбайн на Херсонщине: ранен мужчина
Киев • УНН
Российская армия сбросила взрывчатку с дрона на комбайн вблизи Миролюбовки Херсонской области. В результате атаки 56-летний мужчина получил взрывную травму и осколочное ранение ноги.
Армия РФ сбросила взрывчатку с дрона на комбайн в поле вблизи Миролюбовки Белозерской общины Херсонской области. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение областной военной администрации.
Детали
Отмечается, что в результате атаки пострадал 56-летний мужчина.
Он получил взрывную травму и осколочное ранение ноги
Указывается, что пострадавшего доставили в больницу, где ему оказывают всю необходимую помощь.
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Напомним
11 июля российские оккупанты убили жителя Херсона, атакуя его ударным дроном, когда он ехал на велосипеде в Днепровском районе. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.
Ранее россияне обстреляли учреждение здравоохранения в Белозерке Херсонской области. Было повреждено здание учреждения, пострадали пациент и двое сотрудников – они получили взрывные и осколочные ранения.
Также УНН сообщал, что российские войска атаковали дроном село Правдино на Херсонщине. В результате атаки погиб годовалый мальчик, а 64-летняя женщина получила контузию и черепно-мозговые травмы.
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