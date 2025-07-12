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Российский дрон атаковал комбайн на Херсонщине: ранен мужчина

Киев • УНН

 • 422 просмотра

Российская армия сбросила взрывчатку с дрона на комбайн вблизи Миролюбовки Херсонской области. В результате атаки 56-летний мужчина получил взрывную травму и осколочное ранение ноги.

Российский дрон атаковал комбайн на Херсонщине: ранен мужчина

Армия РФ сбросила взрывчатку с дрона на комбайн в поле вблизи Миролюбовки Белозерской общины Херсонской области. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение областной военной администрации.

Детали

Отмечается, что в результате атаки пострадал 56-летний мужчина.

Он получил взрывную травму и осколочное ранение ноги

- говорится в сообщении.

Указывается, что пострадавшего доставили в больницу, где ему оказывают всю необходимую помощь.

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Напомним

11 июля российские оккупанты убили жителя Херсона, атакуя его ударным дроном, когда он ехал на велосипеде в Днепровском районе. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее россияне обстреляли учреждение здравоохранения в Белозерке Херсонской области. Было повреждено здание учреждения, пострадали пациент и двое сотрудников – они получили взрывные и осколочные ранения.

Также УНН сообщал, что российские войска атаковали дроном село Правдино на Херсонщине. В результате атаки погиб годовалый мальчик, а 64-летняя женщина получила контузию и черепно-мозговые травмы.

россия снова обстреляла вокзал в Херсоне: что известно09.07.25, 20:44 • 1435 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Херсонская область
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