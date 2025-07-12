Російський дрон атакував комбайн на Херсонщині: поранено чоловіка
Київ • УНН
Російська армія скинула вибухівку з дрона на комбайн поблизу Миролюбівки Херсонської області. Внаслідок атаки 56-річний чоловік отримав вибухову травму та уламкове поранення ноги.
Армія рф скинула вибухівку з дрона на комбайн у полі поблизу Миролюбівки Білозерської громади Херсонської області. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення обласної військової адміністрації.
Деталі
Зазначається, що внаслідок атаки постраждав 56-річний чоловік.
Він дістав вибухову травму та уламкове поранення ноги
Вказується, що потерпілого доправили до лікарні, де йому надають всю необхідну допомогу.
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Нагадаємо
11 липня російські окупанти вбили жителя Херсона, атакуючи його ударним дроном, коли він їхав на велосипеді у Дніпровському районі. Чоловік отримав травми, несумісні з життям.
Раніше росіяни обстріляли заклад охорони здоров'я у Білозерці Херсонської області. Було пошкоджено будівлю закладу, постраждали пацієнт та двоє працівників – вони отримали вибухові та уламкові поранення.
Також УНН повідомляв, що російські війська атакували дроном село Правдине на Херсонщині. Внаслідок атаки загинув однорічний хлопчик, а 64-річна жінка отримала контузію та черепно-мозкові травми.
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