Російський дрон атакував комбайн на Херсонщині: поранено чоловіка

Армія рф скинула вибухівку з дрона на комбайн у полі поблизу Миролюбівки Білозерської громади Херсонської області. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення обласної військової адміністрації.

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Зазначається, що внаслідок атаки постраждав 56-річний чоловік.

Він дістав вибухову травму та уламкове поранення ноги - йдеться у повідомленні.

Вказується, що потерпілого доправили до лікарні, де йому надають всю необхідну допомогу.

російські військові обстріляли Херсон: троє поранених

Нагадаємо

11 липня російські окупанти вбили жителя Херсона, атакуючи його ударним дроном, коли він їхав на велосипеді у Дніпровському районі. Чоловік отримав травми, несумісні з життям.

Раніше росіяни обстріляли заклад охорони здоров'я у Білозерці Херсонської області. Було пошкоджено будівлю закладу, постраждали пацієнт та двоє працівників – вони отримали вибухові та уламкові поранення.

Також УНН повідомляв, що російські війська атакували дроном село Правдине на Херсонщині. Внаслідок атаки загинув однорічний хлопчик, а 64-річна жінка отримала контузію та черепно-мозкові травми.

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