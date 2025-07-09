росія знову обстріляла вокзал у Херсоні: що відомо

Унаслідок чергового обстрілу російських військ постраждала будівля багажного відділення вокзалу станції Херсон. На момент атаки в укритті перебували 8 осіб, обійшлося без жертв. Попри обстріл, усі потяги прямують за розкладом. Про це повідомила "Укрзалізниця" передає УНН.

росіяни вкотре обстріляли вокзал станції Херсон, пошкоджено будівлю багажного відділення, вибито вікна. На момент обстрілу в укритті вокзалу знаходилось 8 людей, потерпілих серед них немає. Усі поїзди в регіоні - за розкладом! - йдеться у дописі.

Доповнення

9 липня 2025 року війська рф атакували дроном село Правдине на Херсонщині. Внаслідок атаки загинув однорічний хлопчик, а 64-річна жінка отримала контузію та черепно-мозкові травми.