россия снова обстреляла вокзал в Херсоне: что известно

В результате очередного обстрела российских войск пострадало здание багажного отделения вокзала станции Херсон. На момент атаки в укрытии находились 8 человек, обошлось без жертв. Несмотря на обстрел, все поезда следуют по расписанию. Об этом сообщила "Укрзализныця", передает УНН.

Россияне в очередной раз обстреляли вокзал станции Херсон, повреждено здание багажного отделения, выбиты окна. На момент обстрела в укрытии вокзала находилось 8 человек, пострадавших среди них нет. Все поезда в регионе - по расписанию! - говорится в сообщении.

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9 июля 2025 года войска рф атаковали дроном село Правдино на Херсонщине. В результате атаки погиб годовалый мальчик, а 64-летняя женщина получила контузию и черепно-мозговые травмы.