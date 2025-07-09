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россия снова обстреляла вокзал в Херсоне: что известно

Киев • УНН

 • 207 просмотра

Российские войска обстреляли багажное отделение вокзала станции Херсон, повредив здание и выбив окна. Восемь человек, находившихся в укрытии, не пострадали, поезда курсируют по расписанию.

россия снова обстреляла вокзал в Херсоне: что известно

В результате очередного обстрела российских войск пострадало здание багажного отделения вокзала станции Херсон. На момент атаки в укрытии находились 8 человек, обошлось без жертв. Несмотря на обстрел, все поезда следуют по расписанию. Об этом сообщила "Укрзализныця", передает УНН.

Россияне в очередной раз обстреляли вокзал станции Херсон, повреждено здание багажного отделения, выбиты окна. На момент обстрела в укрытии вокзала находилось 8 человек, пострадавших среди них нет. Все поезда в регионе - по расписанию! 

- говорится в сообщении.

Дополнение

9 июля 2025 года войска рф атаковали дроном село Правдино на Херсонщине. В результате атаки погиб годовалый мальчик, а 64-летняя женщина получила контузию и черепно-мозговые травмы.

Алена Уткина

Алена Уткина

Война
Украинская железная дорога
Херсон
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