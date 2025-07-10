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російські військові обстріляли Херсон: троє поранених

Київ • УНН

 • 102 перегляди

9 липня близько 22:30 російські військові обстріляли Дніпровський район Херсона з артилерії. Внаслідок обстрілу поранень різного ступеня тяжкості зазнали троє людей.

російські військові обстріляли Херсон: троє поранених

У середу, 9 липня, близько 22:30, російські військові вдарили з артилерії по Дніпровському району Херсона. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення обласної військової адміністрації.

Деталі

Зазначається, що внаслідок обстрілу постраждали троє людей.

У 87-річної жінки та 85-річного чоловіка - мінно-вибухові травми та уламкові поранення. Їх доправили до лікарні у стані середньої тяжкості

- йдеться у повідомленні.

Крім того, за інформацією Херсонської ОВА, важкі травми дістала 52-річна жінка. В неї - поранення руки, черевної та грудної клітки. Потерпілу шпиталізували.

Нагадаємо

Напередодні війська рф атакували дроном село Правдине на Херсонщині. Внаслідок атаки загинув однорічний хлопчик, а 64-річна жінка отримала контузію та черепно-мозкові травми.

За добу 4-5 липня армія рф атакувала майже 50 населених пунктів Херсонщини, пошкодивши десятки житлових будинків, газопровід та автозаправну станцію. Серед постраждалих об'єктів - 2 багатоповерхівки та 26 приватних будинків.

росія знову обстріляла вокзал у Херсоні: що відомо09.07.25, 20:44 • 814 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
Херсон
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