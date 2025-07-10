российские военные обстреляли Херсон: трое раненых

В среду, 9 июля, около 22:30, российские военные ударили из артиллерии по Днепровскому району Херсона. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение областной военной администрации.

Детали

Отмечается, что в результате обстрела пострадали три человека.

У 87-летней женщины и 85-летнего мужчины - минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Их доставили в больницу в состоянии средней тяжести - говорится в сообщении.

Кроме того, по информации Херсонской ОВА, тяжелые травмы получила 52-летняя женщина. У нее - ранения руки, брюшной и грудной клетки. Пострадавшую госпитализировали.

Напомним

Накануне войска РФ атаковали дроном село Правдино на Херсонщине. В результате атаки погиб годовалый мальчик, а 64-летняя женщина получила контузию и черепно-мозговые травмы.

За сутки 4-5 июля армия РФ атаковала почти 50 населенных пунктов Херсонщины, повредив десятки жилых домов, газопровод и автозаправочную станцию. Среди пострадавших объектов - 2 многоэтажки и 26 частных домов.

россия снова обстреляла вокзал в Херсоне: что известно