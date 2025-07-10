российские военные обстреляли Херсон: трое раненых
Киев • УНН
9 июля около 22:30 российские военные обстреляли Днепровский район Херсона из артиллерии. В результате обстрела ранения различной степени тяжести получили три человека.
В среду, 9 июля, около 22:30, российские военные ударили из артиллерии по Днепровскому району Херсона. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение областной военной администрации.
Детали
Отмечается, что в результате обстрела пострадали три человека.
У 87-летней женщины и 85-летнего мужчины - минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Их доставили в больницу в состоянии средней тяжести
Кроме того, по информации Херсонской ОВА, тяжелые травмы получила 52-летняя женщина. У нее - ранения руки, брюшной и грудной клетки. Пострадавшую госпитализировали.
Напомним
Накануне войска РФ атаковали дроном село Правдино на Херсонщине. В результате атаки погиб годовалый мальчик, а 64-летняя женщина получила контузию и черепно-мозговые травмы.
За сутки 4-5 июля армия РФ атаковала почти 50 населенных пунктов Херсонщины, повредив десятки жилых домов, газопровод и автозаправочную станцию. Среди пострадавших объектов - 2 многоэтажки и 26 частных домов.
россия снова обстреляла вокзал в Херсоне: что известно09.07.25, 20:44 • 814 просмотров