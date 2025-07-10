российские военные обстреляли Херсон: трое раненых

$41.850.05
49.060.03
ukenru
Зеленский завтра в Риме проведет дополнительные встречи с представителями США: что в центре внимания
19:40 • 2257 просмотра
Зеленский завтра в Риме проведет дополнительные встречи с представителями США: что в центре внимания
18:25 • 10812 просмотра
Поставки оружия в Украину и усиление санкций: Зеленский раскрыл детали встречи с Келлогом
9 июля, 14:59 • 66104 просмотра
Рейтинг вузов Украины 2025: во сколько обойдется обучение в самых престижных университетах
Эксклюзив
9 июля, 13:32 • 52456 просмотра
"Некорректно в военное время": политолог раскритиковал АРМА за покупку авто за почти 3 млн грн
9 июля, 13:09 • 61614 просмотра
Инфляция в Украине замедлилась до 14,3%. Фрукты подорожали, овощи - подешевели
Эксклюзив
9 июля, 12:49 • 95898 просмотра
Вместо всесторонней проверки – фрагментарные пазлы: как обычные закупки авиационного предприятия превратились в основание для обвинений
Эксклюзив
9 июля, 11:55 • 56781 просмотра
Юрист об отборе главы БЭБ: проведение конкурсов не решило задачу создания прозрачной системы
9 июля, 09:54 • 119003 просмотра
Украина выиграла дело против рф в ЕСПЧ: о чем идет речь
9 июля, 09:36 • 56261 просмотра
Китайские граждане задержаны за попытку передачи секретных данных о ракетном комплексе "Нептун"
Эксклюзив
9 июля, 07:10 • 68386 просмотра
Атаки РФ: стало известно, сколько людей погибло в Николаеве с начала войны
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
1м/с
69%
742мм
Популярные новости
Обучение для детей военных: тонкости поступления, льготы и как получить компенсацию9 июля, 13:25 • 94069 просмотра
"Цены на лекарства не упали, аптеки в минусе": Сердюк объяснил последствия отмены маркетинговых договоров16:16 • 40990 просмотра
В Украине активизировалась борьба с коррупцией: почему главную роль играют СБУ, ГБР, БЭБ, Нацпол и прокуратура, а не НАБУ17:01 • 32852 просмотра
Defence City: кто получит льготы, а кто может оказаться за бортом17:25 • 25799 просмотра
Первый задокументированный случай: успешный штурм позиций оккупантов осуществили роботизированные системы17:51 • 7593 просмотра
публикации
Defence City: кто получит льготы, а кто может оказаться за бортом17:25 • 25824 просмотра
В Украине активизировалась борьба с коррупцией: почему главную роль играют СБУ, ГБР, БЭБ, Нацпол и прокуратура, а не НАБУ17:01 • 32877 просмотра
"Цены на лекарства не упали, аптеки в минусе": Сердюк объяснил последствия отмены маркетинговых договоров16:16 • 41012 просмотра
Рейтинг вузов Украины 2025: во сколько обойдется обучение в самых престижных университетах9 июля, 14:59 • 66111 просмотра
Обучение для детей военных: тонкости поступления, льготы и как получить компенсацию9 июля, 13:25 • 94090 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Виталий Ким
Папа Лев XIV
Петр Порошенко
Андрей Садовый
Актуальные места
Украина
Львовская область
Волынская область
Киевская область
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Кейт Миддлтон впервые почти за 2 года заметили в тиаре9 июля, 08:49 • 120837 просмотра
Майкл Дуглас не собирается возвращаться к актерству, если не произойдет "что-то особенное"7 июля, 08:59 • 251931 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни5 июля, 17:41 • 432738 просмотра
Oasis воссоединились на сцене спустя 16 лет: дали первый концерт5 июля, 08:59 • 262762 просмотра
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв4 июля, 06:59 • 371913 просмотра
Актуальное
Ми-8
MIM-104 Patriot
Х-47М2 "Кинжал"
Шахед-136
Рейс 17 Malaysia Airlines

российские военные обстреляли Херсон: трое раненых

Киев • УНН

 • 102 просмотра

9 июля около 22:30 российские военные обстреляли Днепровский район Херсона из артиллерии. В результате обстрела ранения различной степени тяжести получили три человека.

российские военные обстреляли Херсон: трое раненых

В среду, 9 июля, около 22:30, российские военные ударили из артиллерии по Днепровскому району Херсона. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение областной военной администрации.

Детали

Отмечается, что в результате обстрела пострадали три человека.

У 87-летней женщины и 85-летнего мужчины - минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Их доставили в больницу в состоянии средней тяжести

- говорится в сообщении.

Кроме того, по информации Херсонской ОВА, тяжелые травмы получила 52-летняя женщина. У нее - ранения руки, брюшной и грудной клетки. Пострадавшую госпитализировали.

Напомним

Накануне войска РФ атаковали дроном село Правдино на Херсонщине. В результате атаки погиб годовалый мальчик, а 64-летняя женщина получила контузию и черепно-мозговые травмы.

За сутки 4-5 июля армия РФ атаковала почти 50 населенных пунктов Херсонщины, повредив десятки жилых домов, газопровод и автозаправочную станцию. Среди пострадавших объектов - 2 многоэтажки и 26 частных домов.

россия снова обстреляла вокзал в Херсоне: что известно09.07.25, 20:44 • 814 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Херсон
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9