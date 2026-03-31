С 1 апреля может измениться схема поставок газа – хватит ли ресурса и что будет с тарифами
30 марта, 15:29 • 66009 просмотра
Митинги в США — возможно ли отстранить Трампа через импичмент
Эксклюзив
30 марта, 13:48 • 38719 просмотра
"Пять лет - оптимистичный сценарий" - эксперт о пути Украины в ЕС
Эксклюзив
30 марта, 12:43 • 40692 просмотра
Как не набрать вес после диеты: советы, которые действительно работают
30 марта, 10:47 • 42668 просмотра
ЕС одобрил программу на 1,5 млрд евро на развитие оборонной промышленности Европы и Украины
30 марта, 10:19 • 37321 просмотра
Кабмин одобрил пакет налоговых законопроектов в рамках обязательств перед МВФ. С посылками и цифровыми платформами - но пока без НДС для ФЛП
30 марта, 09:50 • 30015 просмотра
Зеленский заявил о готовности Украины к пасхальному перемирию
30 марта, 09:05 • 12600 просмотра
Politico узнало 5 способов для ЕС справиться с Венгрией, если Орбан снова победит
30 марта, 06:43 • 27026 просмотра
Богатые страны стремятся в ЕС - Politico узнало, могут ли подвинуть в очереди Украину
29 марта, 13:23 • 40348 просмотра
Зеленский прибыл в Иорданию и анонсировал важные встречи
БПЛА "Шахед" рф нарушил воздушное пространство Молдовы во время атаки на Украину 30 марта

Киев • УНН

 • 1380 просмотра

российский дрон пересек границу Молдовы со стороны Одесской области и пролетел над несколькими городами. Из-за угрозы власти страны временно закрывали небо на севере.

В ночь на 31 марта воздушное пространство Республики Молдова со стороны Украины нарушил российский БПЛА "Шахед". Об этом сообщили в правительстве соседнего государства, передает УНН.

Подробности

По данным систем воздушного наблюдения Молдовы, дрон пересек в 21:29 украинско-молдавскую государственную границу в направлении от населенного пункта Комаровка Одесской области до населенного пункта Шипка в Молдове.

Информацию о дроне подтвердила и украинская сторона.

БПЛА отслеживался на территории страны, он был обнаружен над несколькими населенными пунктами, в частности Дубоссарами (подконтрольное "Приднестровской молдавской республике" - ред.) и Оргеевом, при движении на север. Управление гражданской авиации из соображений безопасности полетов временно ограничило воздушное пространство в северной части страны на 15 минут

- сообщили в правительстве Молдовы.

Впоследствии дрон исчез с радаров вблизи села Клишова Оргеевского района. Воздушное пространство Молдовы было открыто в 22:18.

Напомним

В ночь на 31 марта россия совершила атаку беспилотниками, запустив по Украине 289 дронов разных типов. Воздушные силы уничтожили или подавили 267 из 289 дронов разных типов во время массированного удара. Зафиксировано 20 попаданий на 11 локациях в разных регионах.

