БПЛА "Шахед" рф нарушил воздушное пространство Молдовы во время атаки на Украину 30 марта

В ночь на 31 марта воздушное пространство Республики Молдова со стороны Украины нарушил российский БПЛА "Шахед". Об этом сообщили в правительстве соседнего государства, передает УНН.

По данным систем воздушного наблюдения Молдовы, дрон пересек в 21:29 украинско-молдавскую государственную границу в направлении от населенного пункта Комаровка Одесской области до населенного пункта Шипка в Молдове.

Информацию о дроне подтвердила и украинская сторона.

БПЛА отслеживался на территории страны, он был обнаружен над несколькими населенными пунктами, в частности Дубоссарами (подконтрольное "Приднестровской молдавской республике" - ред.) и Оргеевом, при движении на север. Управление гражданской авиации из соображений безопасности полетов временно ограничило воздушное пространство в северной части страны на 15 минут - сообщили в правительстве Молдовы.

Впоследствии дрон исчез с радаров вблизи села Клишова Оргеевского района. Воздушное пространство Молдовы было открыто в 22:18.

В ночь на 31 марта россия совершила атаку беспилотниками, запустив по Украине 289 дронов разных типов. Воздушные силы уничтожили или подавили 267 из 289 дронов разных типов во время массированного удара. Зафиксировано 20 попаданий на 11 локациях в разных регионах.