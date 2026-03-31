БПЛА "Шахед" рф порушив повітряний простір Молдови під час атаки на Україну 30 березня

У ніч на 31 березня повітряний простір Республіки Молдова з боку України порушив російський БПЛА "Шахед". Про це повідомили в уряді сусідньої держави, передає УНН.

За даними систем повітряного спостереження Молдови, дрон перетнув о 21:29 українсько-молдовський державний кордон у напрямку від населеного пункту Комарівка Одеської області до населеного пункту Шипка у Молдові.

Інформацію про дрон підтвердила і українська сторона.

БПЛА відстежувався на території країни, його було виявлено над кількома населеними пунктами, зокрема Дубосарами (підконтрольне "Придністровській молдовській республіці" - ред.) та Оргіївом, під час руху на північ. Управління цивільної авіації з міркувань безпеки польотів тимчасово обмежило повітряний простір у північній частині країни на 15 хвилин - повідомили в уряді Молдови.

Згодом дрон зник з радарів поблизу села Клішова Оргіївського району. Повітряний простір Молдови було відкрито о 22:18.

У ніч на 31 березня росія здійснила атаку безпілотниками, запустивши по Україні 289 дронів різних типів. Повітряні сили знищили або подавили 267 із 289 дронів різних типів під час масованого удару. Зафіксовано 20 влучань на 11 локаціях у різних регіонах.