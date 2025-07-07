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российский БпЛА сбросил взрывчатку на жителя Херсона

Киев • УНН

 • 235 просмотра

В Херсоне 6 июля российский беспилотник сбросил взрывчатку, в результате чего 61-летний мужчина получил взрывную травму и осколочное ранение бедра. Пострадавшему оказывают медицинскую помощь.

российский БпЛА сбросил взрывчатку на жителя Херсона

В воскресенье, 6 июля, в результате сброса российским беспилотником взрывчатки в Херсоне пострадал один человек. Об этом информирует в своем Telegram-канале Херсонская областная военная администрация (ОВА), передает УНН.

Сегодня еще один мирный житель Херсона пострадал от атаки вражеского дрона. В Днепровском районе в результате сброса взрывчатки с БпЛА взрывную травму и осколочное ранение бедра получил 61-летний мужчина

- говорится в сообщении.

"Сейчас медики обследуют пострадавшего и оказывают ему необходимую помощь", - добавили в Херсонской ОВА.

Напомним

Начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил о высокой интенсивности российских ударов по области. За прошлый месяц оккупанты выпустили около 7300 снарядов, в результате чего погибли 29 человек, среди них 1 ребенок, и ранены 252 взрослых и 3 ребенка.

Херсонщина: РФ атаковала десятки населенных пунктов, повреждены дома, газопровод05.07.25, 07:41 • 11882 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Прокудин Александр Сергеевич
Херсонская область
Херсон
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