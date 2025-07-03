російські удари по Херсонщині: інтенсивність ворожих атак є високою

Інтенсивність російських ударів по Херсонській області наразі залишається доволі високою. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає УНН.

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Впродовж минулого місяця окупанти випустили по містах і селах Херсонщини близько 7300 снарядів. В результаті цих ударів загинули 29 людей, серед яких 1 дитина. Ще 252 дорослих і 3 дитини були поранені.

російський дроновий терор, або як самі росіяни називають його "сафарі", – головна загроза для мирних мешканців. Значна частина вбитих і травмованих – саме результат атак російських БПЛА – заявив Прокудін.

Нагадаємо

російські війська атакували безпілотниками у Херсоні медичний заклад. В результаті було пошкоджені кілька карет швидкої допомоги, цивільні автівки та вікна. Постраждалих немає.