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російські удари по Херсонщині: інтенсивність ворожих атак є високою

Київ • УНН

 • 410 перегляди

Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив про високу інтенсивність російських ударів по області. За минулий місяць окупанти випустили близько 7300 снарядів, внаслідок чого загинули 29 людей, серед них 1 дитина, та поранено 252 дорослих і 3 дитини.

російські удари по Херсонщині: інтенсивність ворожих атак є високою

Інтенсивність російських ударів по Херсонській області наразі залишається доволі високою. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає УНН.

Деталі

Впродовж минулого місяця окупанти випустили по містах і селах Херсонщини близько 7300 снарядів. В результаті цих ударів загинули 29 людей, серед яких 1 дитина. Ще 252 дорослих і 3 дитини були поранені.

російський дроновий терор, або як самі росіяни називають його "сафарі", – головна загроза для мирних мешканців. Значна частина вбитих і травмованих – саме результат атак російських БПЛА

– заявив Прокудін.

Нагадаємо

російські війська атакували безпілотниками у Херсоні медичний заклад. В результаті було пошкоджені кілька карет швидкої допомоги, цивільні автівки та вікна. Постраждалих немає.

Євген Устименко

Євген Устименко

СуспільствоВійна
Прокудін Олександр Сергійович
Херсонська область
Херсон
Tesla
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