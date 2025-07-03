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российские удары по Херсонщине: интенсивность вражеских атак высокая

Киев • УНН

 • 316 просмотра

Начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил о высокой интенсивности российских ударов по области. За прошлый месяц оккупанты выпустили около 7300 снарядов, в результате чего погибли 29 человек, среди них 1 ребенок, и ранены 252 взрослых и 3 ребенка.

российские удары по Херсонщине: интенсивность вражеских атак высокая

Интенсивность российских ударов по Херсонской области сейчас остается достаточно высокой. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

В течение прошлого месяца оккупанты выпустили по городам и селам Херсонщины около 7300 снарядов. В результате этих ударов погибли 29 человек, среди которых 1 ребенок. Еще 252 взрослых и 3 ребенка были ранены.

российский дроновый террор, или как сами россияне называют его "сафари", – главная угроза для мирных жителей. Значительная часть убитых и травмированных – именно результат атак российских БПЛА

– заявил Прокудин.

Напомним

российские войска атаковали беспилотниками в Херсоне медицинское учреждение. В результате были повреждены несколько карет скорой помощи, гражданские автомобили и окна. Пострадавших нет.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

ОбществоВойна
Прокудин Александр Сергеевич
Херсонская область
Херсон
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