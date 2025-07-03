российские удары по Херсонщине: интенсивность вражеских атак высокая
Киев • УНН
Начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил о высокой интенсивности российских ударов по области. За прошлый месяц оккупанты выпустили около 7300 снарядов, в результате чего погибли 29 человек, среди них 1 ребенок, и ранены 252 взрослых и 3 ребенка.
Интенсивность российских ударов по Херсонской области сейчас остается достаточно высокой. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает УНН.
Детали
В течение прошлого месяца оккупанты выпустили по городам и селам Херсонщины около 7300 снарядов. В результате этих ударов погибли 29 человек, среди которых 1 ребенок. Еще 252 взрослых и 3 ребенка были ранены.
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