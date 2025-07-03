российские удары по Херсонщине: интенсивность вражеских атак высокая

Интенсивность российских ударов по Херсонской области сейчас остается достаточно высокой. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

В течение прошлого месяца оккупанты выпустили по городам и селам Херсонщины около 7300 снарядов. В результате этих ударов погибли 29 человек, среди которых 1 ребенок. Еще 252 взрослых и 3 ребенка были ранены.

российский дроновый террор, или как сами россияне называют его "сафари", – главная угроза для мирных жителей. Значительная часть убитых и травмированных – именно результат атак российских БПЛА – заявил Прокудин.

Напомним

российские войска атаковали беспилотниками в Херсоне медицинское учреждение. В результате были повреждены несколько карет скорой помощи, гражданские автомобили и окна. Пострадавших нет.