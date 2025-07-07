російський БпЛА скинув вибухівку на мешканця Херсону

У неділю, 6 липня внаслідок скидання російським безпілотником вибухівки у Херсоні постраждала одна людина. Про це інформує у своєму Telegram-каналі Херсонська обласна військова адміністрація (ОВА), передає УНН.

Сьогодні ще один мирний житель Херсона постраждав від атаки ворожого дрона. У Дніпровському районі внаслідок скидання вибухівки з БпЛА вибухову травму та уламкове поранення стегна дістав 61-річний чоловік - йдеться у повідомленні.

"Нині медики обстежують потерпілого та надають йому необхідну допомогу", - додали в Херсонській ОВА.

Нагадаємо

Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив про високу інтенсивність російських ударів по області. За минулий місяць окупанти випустили близько 7300 снарядів, внаслідок чого загинули 29 людей, серед них 1 дитина, та поранено 252 дорослих і 3 дитини.

Херсонщина: рф атакувала десятки населених пунктів, пошкоджено будинки, газопровід