российский БПЛА атаковал Харьков: повреждена остановка

В понедельник, 14 июля, российский БПЛА ударил по Харькову. Об этом сообщил в Telegram начальник областной военной администрации Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

Взрыв вражеского дрона зафиксировали в Шевченковском районе города, между трамвайными путями. Повреждена остановка. Информация о пострадавших не поступала – написал Синегубов.

Других данных относительно обстрелов города на данный момент нет.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что город Златополь Харьковской области был атакован российским дроном. Сейчас известно об одном погибшем и 7 пострадавших, в том числе ребенке.

Также УНН сообщал, что россияне выпустили КАБ по Харьковской области. В результате атаки в селе Боровское погиб один человек, еще четверо получили ранения и были госпитализированы.