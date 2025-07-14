российский БПЛА атаковал Харьков: повреждена остановка
Киев • УНН
14 июля российский БПЛА ударил по Харькову, взрыв зафиксирован в Шевченковском районе между трамвайными путями. Повреждена остановка, информации о пострадавших нет.
В понедельник, 14 июля, российский БПЛА ударил по Харькову. Об этом сообщил в Telegram начальник областной военной администрации Олег Синегубов, передает УНН.
Детали
Взрыв вражеского дрона зафиксировали в Шевченковском районе города, между трамвайными путями. Повреждена остановка. Информация о пострадавших не поступала
Других данных относительно обстрелов города на данный момент нет.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что город Златополь Харьковской области был атакован российским дроном. Сейчас известно об одном погибшем и 7 пострадавших, в том числе ребенке.
Также УНН сообщал, что россияне выпустили КАБ по Харьковской области. В результате атаки в селе Боровское погиб один человек, еще четверо получили ранения и были госпитализированы.