російський БПЛА атакував Харків: пошкоджено зупинку
Київ • УНН
14 липня російський БПЛА вдарив по Харкову, вибух зафіксовано в Шевченківському районі між трамвайними коліями. Пошкоджено зупинку, інформації про постраждалих немає.
У понеділок, 14 липня, російський БПЛА вдарив по Харкову. Про це повідомив у Telegram начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає УНН.
Деталі
Вибух ворожого дрону зафіксували в Шевченківському районі міста, між трамвайними коліями. Пошкоджено зупинку. Інформація про постраждалих не надходила
Інших даних щодо обстрілів міста на даний момент немає.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що місто Златопіль Харківської області було атаковане російським дроном. Наразі відомо про одного загиблого та 7 постраждалих, у тому числі дитину.
Також УНН повідомляв, що росіяни випустили КАБ по Харківській області. В результаті атаки у селі Борівське загинула одна людина, ще четверо отримали поранення та були госпіталізовані.