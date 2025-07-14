російський БПЛА атакував Харків: пошкоджено зупинку

У понеділок, 14 липня, російський БПЛА вдарив по Харкову. Про це повідомив у Telegram начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає УНН.

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Вибух ворожого дрону зафіксували в Шевченківському районі міста, між трамвайними коліями. Пошкоджено зупинку. Інформація про постраждалих не надходила – написав Синєгубов.

Інших даних щодо обстрілів міста на даний момент немає.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що місто Златопіль Харківської області було атаковане російським дроном. Наразі відомо про одного загиблого та 7 постраждалих, у тому числі дитину.

Також УНН повідомляв, що росіяни випустили КАБ по Харківській області. В результаті атаки у селі Борівське загинула одна людина, ще четверо отримали поранення та були госпіталізовані.