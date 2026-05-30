российский бизнес вошел в 2026 год в состоянии управляемого коллапса - разведка

российский корпоративный сектор вошел в 2026 год в состоянии "управляемого коллапса" из-за санкционного давления, высокой ключевой ставки и повышения налогов. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает УНН.

Детали

По данным СВР, три четверти крупнейших российских компаний по итогам 2025 года зафиксировали падение выручки и прибыли или же прямые убытки. В то же время выплата дивидендов для большинства компаний стала фактически недоступной.

В разведке отмечают, что в 2026 году 53% российских компаний сообщили о кассовых разрывах, а для 27% бизнесов это стало новой проблемой.

Больше всего кризис ощутили нефтегазовый и сырьевой секторы, тяжелая промышленность, а также оптовая и розничная торговля.

"газпром", который годами был одним из главных символов финансовой мощи кремля, второй раз подряд оставит акционеров без дивидендов. В последний раз компания выплачивала дивиденды за первое полугодие 2022 года.

Также от выплат отказались "русал" и "алроса". В СВР подчеркивают, что "русал" не выплачивает дивиденды с 2022 года и не планирует этого делать и за первый квартал 2026-го.

Сложная ситуация и в металлургическом секторе. Крупнейшие производители стали – "нлмк" и "ммк" – рекомендовали акционерам не ждать выплат по итогам 2025 года.

Кризис затронул и рынок недвижимости. Девелопер "самолет" получил 2,3 млрд рублей чистого убытка после прибыли в 8,2 млрд годом ранее.

Один из крупнейших детских ритейлеров рф "кораблик", по данным разведки, находится на грани банкротства из-за долговой нагрузки и падения спроса.

В СВР также сообщают о массовых сокращениях персонала в российских компаниях. В частности, "ростелеком" сократил 20 тысяч сотрудников, а кондитерский холдинг "объединенные кондитеры" уволил четверть сотрудников из-за падения продаж.

Прибыль компании "борк-ритейл" обвалилась на 90% по сравнению с 2024 годом.

Одним из худших примеров в СВР назвали компанию "волга автодор", у которой выручка упала на 96%, а долги перед кредиторами достигли 3 млрд рублей – это в пять раз больше годового дохода компании.

Без дивидендов также останутся акционеры "магнит", "уралкалий", "селигдар", "fix price", "евротранс", "унипро", "европлан" и каршерингового сервиса "whoosh", который получил более 2,9 млрд рублей чистого убытка.

Отдельно в СВР обратили внимание на ситуацию с холдингом "vk", который контролирует владимир кириенко – сын заместителя главы администрации президента рф сергея кириенко.

"vk" вообще не обнародовал данные о прибылях и убытках в квартальной финансовой отчетности, что, вероятно, свидетельствует об очередном отрицательном финансовом результате компании.

