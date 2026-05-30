российский бизнес вошел в 2026 год в состоянии управляемого коллапса - разведка

$44.2751.44
ukenru
29 мая, 14:16 • 45260 просмотра
Война истощает арсеналы США — почему восстановление запасов ракет займет годы и что это значит для Украины
29 мая, 13:15 • 60042 просмотра
Зеленский одобрил ратификацию помощи ЕС в 90 млрд евро
29 мая, 11:41 • 43913 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПС "Ярославль-3" и Волгоградского НПЗ
29 мая, 10:51 • 46430 просмотра
Швеция присоединяется к проекту панъевропейского антибаллистического щита Freya — Зеленский
29 мая, 04:27 • 62338 просмотра
ВСУ поразили РЛС в Крыму, склады и пункты управления оккупантов в Донецкой области — Генштаб
29 мая, 04:12 • 67996 просмотра
Минобороны Румынии подтвердило, что на жилой дом упал именно российский дрон
28 мая, 16:32 • 69056 просмотра
Потепление вернется в Украину в начале июня - синоптик
28 мая, 16:14 • 90470 просмотра
Украина хочет открыть первый кластер Fundamentals по вступлению в ЕС в ближайшие недели - Зеленский
28 мая, 15:30 • 71644 просмотра
В Fire Point ответили на обвинения в «монополии на рынке оружия», Миндиче и «завышенных ценах»
28 мая, 14:25 • 50064 просмотра
Дроны атаковали три танкера «теневого флота» РФ вблизи Турции
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+12°
1м/с
85%
745мм
Популярные новости
Праздники в июне: главные даты, которые стоит не пропустить03:51 • 18972 просмотра
ВСУ за сутки ликвидировали 1430 оккупантов и уничтожили 70 артсистемPhoto04:07 • 15313 просмотра
Иран мог сбить американский F-15 китайской ракетой — NBC News04:31 • 11525 просмотра
россияне меняют логистику на трассе "новороссия" из-за потерь от украинских дронов – АТЕШ04:50 • 8430 просмотра
В Феодосии после ударов снова горит нефтебаза, дым растянулся почти на 10 кмPhoto04:51 • 4754 просмотра
публикации
Праздники в июне: главные даты, которые стоит не пропустить03:51 • 18974 просмотра
Как приготовить твердый сыр в домашних условияхPhoto29 мая, 19:28 • 30144 просмотра
Обновление Гоструда: правительство сделало первый шаг и забрало у ведомства лишние функции29 мая, 15:07 • 31212 просмотра
«Длинная рука» украинской авиации: истребители Gripen, оснащенные ракетами Meteor, будут «охотиться» на носителей КАБовPhoto29 мая, 14:38 • 33087 просмотра
Война истощает арсеналы США — почему восстановление запасов ракет займет годы и что это значит для Украины29 мая, 14:16 • 45260 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Иван Федоров
Си Цзиньпин
Джон Ф. Кеннеди
Марко Рубио
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Вашингтон
Запорожье
Реклама
УНН Lite
Таисию Повалий приговорили к 12 годам заключения29 мая, 11:05 • 26823 просмотра
Туристы протерли дыру в мозаике на "счастливом месте" быка в Милане - её реставрируютPhoto29 мая, 08:39 • 43490 просмотра
Gucci первым из модных домов стал титульным спонсором команды Формулы-1PhotoVideo28 мая, 11:21 • 48987 просмотра
Рада провалила голосование за декриминализацию порно28 мая, 09:32 • 59068 просмотра
Топ-5 идей для коротких путешествий по ТернопольщинеPhoto27 мая, 08:18 • 110121 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
9К720 Искандер
Шахед-136
Дипломатка

российский бизнес вошел в 2026 год в состоянии управляемого коллапса - разведка

Киев • УНН

 • 652 просмотра

Из-за санкций три четверти крупных компаний РФ потеряли прибыль. Газпром и другие гиганты массово отказываются от выплаты дивидендов.

российский бизнес вошел в 2026 год в состоянии управляемого коллапса - разведка

российский корпоративный сектор вошел в 2026 год в состоянии "управляемого коллапса" из-за санкционного давления, высокой ключевой ставки и повышения налогов. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает УНН.

Детали

По данным СВР, три четверти крупнейших российских компаний по итогам 2025 года зафиксировали падение выручки и прибыли или же прямые убытки. В то же время выплата дивидендов для большинства компаний стала фактически недоступной.

В разведке отмечают, что в 2026 году 53% российских компаний сообщили о кассовых разрывах, а для 27% бизнесов это стало новой проблемой.

Больше всего кризис ощутили нефтегазовый и сырьевой секторы, тяжелая промышленность, а также оптовая и розничная торговля.

"газпром", который годами был одним из главных символов финансовой мощи кремля, второй раз подряд оставит акционеров без дивидендов. В последний раз компания выплачивала дивиденды за первое полугодие 2022 года.

Также от выплат отказались "русал" и "алроса". В СВР подчеркивают, что "русал" не выплачивает дивиденды с 2022 года и не планирует этого делать и за первый квартал 2026-го.

Сложная ситуация и в металлургическом секторе. Крупнейшие производители стали – "нлмк" и "ммк" – рекомендовали акционерам не ждать выплат по итогам 2025 года.

Кризис затронул и рынок недвижимости. Девелопер "самолет" получил 2,3 млрд рублей чистого убытка после прибыли в 8,2 млрд годом ранее.

Один из крупнейших детских ритейлеров рф "кораблик", по данным разведки, находится на грани банкротства из-за долговой нагрузки и падения спроса.

В СВР также сообщают о массовых сокращениях персонала в российских компаниях. В частности, "ростелеком" сократил 20 тысяч сотрудников, а кондитерский холдинг "объединенные кондитеры" уволил четверть сотрудников из-за падения продаж.

Прибыль компании "борк-ритейл" обвалилась на 90% по сравнению с 2024 годом.

Одним из худших примеров в СВР назвали компанию "волга автодор", у которой выручка упала на 96%, а долги перед кредиторами достигли 3 млрд рублей – это в пять раз больше годового дохода компании.

Без дивидендов также останутся акционеры "магнит", "уралкалий", "селигдар", "fix price", "евротранс", "унипро", "европлан" и каршерингового сервиса "whoosh", который получил более 2,9 млрд рублей чистого убытка.

Отдельно в СВР обратили внимание на ситуацию с холдингом "vk", который контролирует владимир кириенко – сын заместителя главы администрации президента рф сергея кириенко.

"vk" вообще не обнародовал данные о прибылях и убытках в квартальной финансовой отчетности, что, вероятно, свидетельствует об очередном отрицательном финансовом результате компании.

рф выставила на продажу пакет акций Аэрофлота с убытком 170 млн долларов - разведка27.05.26, 21:53 • 3495 просмотров

Андрей Тимощенков

Новости Мира
Недвижимость
российская пропаганда
Санкции
Война в Украине
Газпром
Служба внешней разведки Украины