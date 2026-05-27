федеральное агентство по управлению государственным имуществом рф ("росимущество") начало подготовку к продаже 23,76% акций авиакомпании "аэрофлот", объявив отбор организатора сделки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Как отметили в разведке, несмотря на официальные заявления о развитии финансового рынка и привлечении капитала через биржевые механизмы, сделка демонстрирует финансовые проблемы российской экономики. После продажи государство сохранит контроль над перевозчиком, однако его доля сократится с 73,8% до около 50%.

Также ситуацию осложняет то, что пакет акций может быть продан с существенными потерями для бюджета. В 2020 году министерство финансов рф приобрело эти бумаги за средства фонда национального благосостояния по 0,84 доллара за акцию, тогда как нынешняя рыночная стоимость составляет около 0,66 доллара. При таких условиях реализация более 944 млн акций может принести россии около 170 млн долларов убытков.

Из-за международных санкций авиакомпании рф сталкиваются с дефицитом запасных частей, старением парка самолетов и ростом расходов на техническое обслуживание. Это существенно ограничивает круг потенциальных инвесторов и снижает привлекательность актива. По оценкам экспертов, основными претендентами на пакет могут стать государственные банки рф, приближенные к власти бизнес-группы или инвесторы из стран Ближнего Востока и Азии, что свидетельствует об ограниченных возможностях москвы привлекать широкий международный капитал