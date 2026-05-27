Эксклюзив
рф выставила на продажу пакет акций Аэрофлота с убытком 170 млн долларов - разведка

Киев • УНН

 • 1334 просмотра

россия продает 23,76% акций Аэрофлота из-за финансовых проблем и санкций. Ожидаемые убытки от сделки составят около 170 миллионов долларов.

Фото: Служба внешней разведки Украины

федеральное агентство по управлению государственным имуществом рф ("росимущество") начало подготовку к продаже 23,76% акций авиакомпании "аэрофлот", объявив отбор организатора сделки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Детали

Как отметили в разведке, несмотря на официальные заявления о развитии финансового рынка и привлечении капитала через биржевые механизмы, сделка демонстрирует финансовые проблемы российской экономики. После продажи государство сохранит контроль над перевозчиком, однако его доля сократится с 73,8% до около 50%.

Также ситуацию осложняет то, что пакет акций может быть продан с существенными потерями для бюджета. В 2020 году министерство финансов рф приобрело эти бумаги за средства фонда национального благосостояния по 0,84 доллара за акцию, тогда как нынешняя рыночная стоимость составляет около 0,66 доллара. При таких условиях реализация более 944 млн акций может принести россии около 170 млн долларов убытков.

Из-за международных санкций авиакомпании рф сталкиваются с дефицитом запасных частей, старением парка самолетов и ростом расходов на техническое обслуживание. Это существенно ограничивает круг потенциальных инвесторов и снижает привлекательность актива. По оценкам экспертов, основными претендентами на пакет могут стать государственные банки рф, приближенные к власти бизнес-группы или инвесторы из стран Ближнего Востока и Азии, что свидетельствует об ограниченных возможностях москвы привлекать широкий международный капитал

- говорится в сообщении СВР.

Напомним

В российских регионах фиксируется усиление системного коммунального коллапса на фоне изношенной инфраструктуры и хронического недофинансирования. В ряде городов аварии на сетях приводят к отключениям воды, тепла и электроснабжения, а жилой фонд и коммунальные системы продолжают стремительно приходить в упадок.

Евгений Устименко

