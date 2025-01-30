Российский беспилотник «Молния» атаковал частный сектор Харькова: что известно

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В Холодногорском районе Харькова зафиксирован прилет вражеского БПЛА типа «Молния». Повреждены остекление и забор частного дома, пострадавших нет.

В Холодногорском районе Харькова зафиксирован прилет вражеского дрона типа «Молния», повреждено остекление частного дома и забор, пострадавших нет, сообщили председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов в четверг в Telegram, пишет УНН.

Детали

«В Харькове зафиксировали прилет вражеского беспилотника. В Холодногорском районе повреждены остекления частного дома. Без пострадавших», - сообщил Синегубов.

«Враг совершил удар по Харькову. Предварительно есть информация о попадании БПЛА типа «Молния» по частному сектору в Холодногорском районе, - написал Терехов, - Прилет возле частного дома. Выбиты стекла, поврежден забор. Информация о пострадавших и погибших пока отсутствует».

Дополнение

По данным главы ОВА, за прошедшие сутки зафиксированы вражеские атаки в двух районах:

  • 14:15, Купянский р-н, город Купянск. Попадание в землю. Поврежден забор частного домовладения.
  • 12:20, Купянский р-н, недалеко от стелы при въезде в Купянск. Попадание FPV-дрона возле автомобиля скорой медицинской помощи. Пострадали 3 работника ЭМП: 43-летний водитель, 26-летняя врач и 41-летняя парамедик.
  • 11:40, Харьковский р-н, село Черкасские Тишки. В результате падения БПЛА «Герань-2» повреждены линии электропередачи.
  • 11:50, Купянский р-н, город Купянск. В результате попадания FPV-дрона поврежден частный дом.

В Купянске россияне попали дроном возле "скорой": пострадали трое медработников29.01.25, 13:19 • 26595 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
kharkivХарьков

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