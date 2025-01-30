Російський безпілотник "Молнія" атакував приватний сектор Харкова: що відомо

У Холодногірському районі Харкова зафіксовано приліт ворожого дрона типу "Молнія", пошкоджено скління приватного будинку та паркан, постраждалих немає, повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов у четвер у Telegram, пише УНН.

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"У Харкові зафіксували приліт ворожого безпілотника. У Холодногірському районі пошкоджені скління приватного будинку. Без постраждалих", - повідомив Синєгубов.

"Ворог скоїв удар по Харкову. Попередньо маємо інформацію про влучання БПЛА типу "Молнія" по приватному сектору у Холодногірському районі, - написав Терехов, - Приліт біля приватного будинку. Вибиті шибки, пошкоджено паркан. Інформація про постраждалих та загиблих наразі відсутня".

Доповнення

За даними голови ОВА, минулої доби зафіксовано ворожі атаки у двох районах:

14:15, Куп’янський р-н, місто Куп'янськ. Влучання в землю. Пошкоджено паркан приватного домоволодіння.

12:20, Куп’янський р-н, неподалік стели при в'їзді в Куп’янськ. Влучання FPV-дрона біля автомобіля швидкої медичної допомоги. Постраждали 3 працівники ЕМД: 43-річний водій, 26-річна лікарка та 41-річна парамедик.

11:40, Харківський р-н, село Черкаські Тишки. Внаслідок падіння БПЛА "Герань-2" пошкоджено лінії електропередачі.

11:50, Куп’янський р-н, місто Куп’янськ. Внаслідок влучання FPV-дрона пошкоджено приватний будинок.

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