Російський безпілотник "Молнія" атакував приватний сектор Харкова: що відомо

ukenru
09:48 • 52919 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 110522 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
06:50 • 110288 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 130141 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 161752 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 214027 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 172657 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 151093 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 125006 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109798 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

17 березня, 01:54 • 127864 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

17 березня, 04:18 • 131870 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 129057 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

17 березня, 04:45 • 131170 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 125376 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 180959 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 179514 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 311591 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 339098 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 273790 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 30686 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 63998 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 65141 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 129057 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 101427 перегляди
Актуальне
Російський безпілотник "Молнія" атакував приватний сектор Харкова: що відомо

Російський безпілотник "Молнія" атакував приватний сектор Харкова: що відомо

Київ • УНН

 • 28498 перегляди

У Холодногірському районі Харкова зафіксовано приліт ворожого БПЛА типу "Молнія". Пошкоджено скління та паркан приватного будинку, постраждалих немає.

У Холодногірському районі Харкова зафіксовано приліт ворожого дрона типу "Молнія", пошкоджено скління приватного будинку та паркан, постраждалих немає, повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов у четвер у Telegram, пише УНН.

Деталі

"У Харкові зафіксували приліт ворожого безпілотника. У Холодногірському районі пошкоджені скління приватного будинку. Без постраждалих", - повідомив Синєгубов.

"Ворог скоїв удар по Харкову. Попередньо маємо інформацію про влучання БПЛА типу "Молнія" по приватному сектору у Холодногірському районі, - написав Терехов, - Приліт біля приватного будинку. Вибиті шибки, пошкоджено паркан. Інформація про постраждалих та загиблих наразі відсутня".

Доповнення

За даними голови ОВА, минулої доби зафіксовано ворожі атаки у двох районах:

  • 14:15, Куп’янський р-н, місто Куп'янськ. Влучання в землю. Пошкоджено паркан приватного домоволодіння.
    • 12:20, Куп’янський р-н, неподалік стели при в'їзді в Куп’янськ. Влучання FPV-дрона біля автомобіля швидкої медичної допомоги. Постраждали 3 працівники ЕМД: 43-річний водій, 26-річна лікарка та 41-річна парамедик.
      • 11:40, Харківський р-н, село Черкаські Тишки. Внаслідок падіння БПЛА "Герань-2" пошкоджено лінії електропередачі.
        • 11:50, Куп’янський р-н, місто Куп’янськ. Внаслідок влучання FPV-дрона пошкоджено приватний будинок.

          У Куп'янську росіяни поцілили дроном біля "швидкої": постраждали троє медпрацівників29.01.25, 13:19 • 32019 переглядiв

          Юлія Шрамко

          Юлія Шрамко

          Війна
          kharkivХарків

          Звернутися з питань розміщення реклами