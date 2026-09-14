российский банк ВТБ попал под санкции США за помощь Ирану в обходе ограничений

Министерство финансов США внесло российский банк ВТБ в иранский санкционный список за содействие Тегерану в обходе американских ограничений. Решение приняли в рамках операции «Экономический изгнанник», сообщает Минфин США, пишет УНН.

Детали

По данным американского ведомства, ВТБ установил корреспондентские отношения с иранскими банками, находящимися под санкциями, а в январе 2025 года принимал меры для расширения своего присутствия в Иране.

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США утверждают, что российский банк участвовал в перемещении миллиардов долларов замороженных иранских активов. Также ВТБ помогал создавать систему расчетов в национальных валютах через корреспондентские счета в иранских риалах и российских рублях.

В рамках операции «Экономический изгнанник» Министерство финансов продолжит преследовать и пресекать деятельность тех, кто предоставляет материальную, технологическую или финансовую поддержку, позволяющую иранскому режиму поддерживать свою террористическую деятельность – заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Новые ограничения стали частью американской кампании по усилению финансового давления на Иран и структуры, которые, по оценке Вашингтона, помогают Тегерану обходить санкции.

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