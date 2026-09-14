російський банк ВТБ потрапив під санкції США за допомогу Ірану в обході обмежень
Київ • УНН
США запровадили санкції проти ВТБ за допомогу Ірану в обході обмежень. Банк сприяв переказу заморожених активів і розрахункам у рублях та ріалах.
Міністерство фінансів США внесло російський банк ВТБ до іранського санкційного списку за сприяння Тегерану в обході американських обмежень. Рішення ухвалили в межах операції "Економічний вигнанець", повідомляє Мінфін США, пише УНН.
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За даними американського відомства, ВТБ встановив кореспондентські відносини з іранськими банками, які перебувають під санкціями, а в січні 2025 року вживав заходів для розширення своєї присутності в Ірані.
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США стверджують, що російський банк брав участь у переміщенні мільярдів доларів заморожених іранських активів. Також ВТБ допомагав створювати систему розрахунків у національних валютах через кореспондентські рахунки в іранських ріалах та російських рублях.
У межах операції "Економічний вигнанець" Міністерство фінансів продовжить переслідувати та припиняти діяльність тих, хто надає матеріальну, технологічну або фінансову підтримку, яка дозволяє іранському режиму підтримувати свою терористичну діяльність
Нові обмеження стали частиною американської кампанії з посилення фінансового тиску на Іран та структури, які, за оцінкою Вашингтона, допомагають Тегерану обходити санкції.
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