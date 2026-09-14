російський банк ВТБ потрапив під санкції США за допомогу Ірану в обході обмежень

Міністерство фінансів США внесло російський банк ВТБ до іранського санкційного списку за сприяння Тегерану в обході американських обмежень. Рішення ухвалили в межах операції "Економічний вигнанець", повідомляє Мінфін США, пише УНН.

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За даними американського відомства, ВТБ встановив кореспондентські відносини з іранськими банками, які перебувають під санкціями, а в січні 2025 року вживав заходів для розширення своєї присутності в Ірані.

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США стверджують, що російський банк брав участь у переміщенні мільярдів доларів заморожених іранських активів. Також ВТБ допомагав створювати систему розрахунків у національних валютах через кореспондентські рахунки в іранських ріалах та російських рублях.

У межах операції "Економічний вигнанець" Міністерство фінансів продовжить переслідувати та припиняти діяльність тих, хто надає матеріальну, технологічну або фінансову підтримку, яка дозволяє іранському режиму підтримувати свою терористичну діяльність – заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Нові обмеження стали частиною американської кампанії з посилення фінансового тиску на Іран та структури, які, за оцінкою Вашингтона, допомагають Тегерану обходити санкції.

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