российские войска продвинулись в двух селах Донецкой области - DeepState

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Зеленский ввел санкции против капитанов российского танкерного флота и расхитителей украинских музеев
20:14 • 43935 просмотра

Зеленский ввел санкции против капитанов российского танкерного флота и расхитителей украинских музеев

В Украине резко возросло количество больных корью: где фиксировали вспышки и как защититься
5 февраля, 16:15 • 100526 просмотра

В Украине резко возросло количество больных корью: где фиксировали вспышки и как защититься

Эксклюзив
В Украину заходит облако загрязненного воздуха из Польши: кому это грозит
5 февраля, 15:14 • 104777 просмотра

В Украину заходит облако загрязненного воздуха из Польши: кому это грозит

"Рамштайн" состоится 12 февраля. Председательствовать будет Британия, а не США - СМИ
5 февраля, 13:58 • 106554 просмотра

"Рамштайн" состоится 12 февраля. Председательствовать будет Британия, а не США - СМИ

Ещё 150 защитников были возвращены из российского плена - Зеленский
5 февраля, 13:56 • 102278 просмотра

Ещё 150 защитников были возвращены из российского плена - Зеленский

Зеленский продлил военное положение и мобилизацию до 9 мая
5 февраля, 13:43 • 101222 просмотра

Зеленский продлил военное положение и мобилизацию до 9 мая

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"Чрезмерное регулирование никогда не приводило к положительным результатам": Олег Климов о реформе фармрынка (ВИДЕО)
5 февраля, 12:05 • 118732 просмотра

"Чрезмерное регулирование никогда не приводило к положительным результатам": Олег Климов о реформе фармрынка (ВИДЕО)

россияне взорвали своего агента, чтобы избавиться от свидетеля: СБУ о теракте в ровенском ТЦК
5 февраля, 11:37 • 89307 просмотра

россияне взорвали своего агента, чтобы избавиться от свидетеля: СБУ о теракте в ровенском ТЦК

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Спецоперация или диверсия по закрытию компаний с российскими корнями от правоохранителей - эксперт о "Клубе белого бизнеса" Гетманцева
5 февраля, 11:00 • 80928 просмотра

Спецоперация или диверсия по закрытию компаний с российскими корнями от правоохранителей - эксперт о "Клубе белого бизнеса" Гетманцева

Трамп: США ведут "очень конструктивные переговоры по Украине"
5 февраля, 06:49 • 102686 просмотра

Трамп: США ведут "очень конструктивные переговоры по Украине"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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российские войска продвинулись в двух селах Донецкой области - DeepState

российские войска продвинулись в двух селах Донецкой области - DeepState

Киев  •  УНН

 • 3390 просмотра

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По данным DeepState, российские оккупанты продвинулись в населенных пунктах Андреевка и Дачное. Информация о продвижении врага появилась на интерактивной карте боевых действий.

российским войскам удалось продвинуться в двух населенных пунктах в Донецкой области. Об этом информирует УНН со ссылкой на интерактивную он-лайн карту OSINT-проекта DeepState в Telegram.  

Детали

В четверг, 06 февраля в 00:33 аналитики DeepState обновили карту боевых действий.

Враг продвинулся в Андреевке и Дачном 

- говорится в заметке DeepState.

80 боевых столкновений на фронте: где горячее всего и какие потери оккупантов05.02.25, 21:29 • 12849 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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