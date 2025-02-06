российские войска продвинулись в двух селах Донецкой области - DeepState
Киев • УНН
По данным DeepState, российские оккупанты продвинулись в населенных пунктах Андреевка и Дачное. Информация о продвижении врага появилась на интерактивной карте боевых действий.
российским войскам удалось продвинуться в двух населенных пунктах в Донецкой области. Об этом информирует УНН со ссылкой на интерактивную он-лайн карту OSINT-проекта DeepState в Telegram.
Детали
В четверг, 06 февраля в 00:33 аналитики DeepState обновили карту боевых действий.
Враг продвинулся в Андреевке и Дачном
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