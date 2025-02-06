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російські війська просунулись у двох селах на Донеччині - DeepState

російські війська просунулись у двох селах на Донеччині - DeepState

Київ • УНН

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За даними DeepState, російські окупанти просунулись в населених пунктах Андріївка та Дачне. Інформація про просування ворога з'явилась на інтерактивній мапі бойових дій.

російським військам вдалось просунутись в двох населених пунтках на Донеччині. Про це інформує УНН з посиланням на інтерактивну он-лайн мапу OSINT-проєкту DeepState в Telegram.  

Деталі

У четвер, 06 лютого в 00:33 аналітики DeepState оновили мапу бойових дій.

Ворог просунувся в Андріївці та Дачному 

- йдеться у дописі DeepState.

80 бойових зіткнень на фронті: де найгарячіше та які втрати окупантів05.02.25, 21:29 • 39493 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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