Возвращение российских военных с фронта превратилось в серьезную внутреннюю угрозу для России, поскольку «ветераны» войны против Украины уже стали причиной гибели или увечья более тысячи гражданских лиц. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, пишет УНН.

Подробности

Зафиксирован по меньшей мере 551 погибший от действий российских военных, вернувшихся к гражданской жизни. Среди них:

274 человека были убиты.

163 умерли от травм, полученных в результате избиения или ДТП.

142 преступника были ранее судимы, в том числе за аналогичные преступления, и пошли на войну прямо из колоний.

В общей сложности российские суды уже вынесли приговоры в отношении восьми тысяч действующих и бывших участников полномасштабного вторжения. Более 900 «ветеранов» осуждены за насильственные преступления, включая убийства и избиения.

При этом в 90% случаев российские суды рассматривают участие в войне как смягчающее обстоятельство. Это свидетельствует о глубоком разрушении правоохранительной системы, которая фактически легализует насилие, совершаемое военными, и стимулирует их безнаказанность под предлогом «службы на фронте».

Арктические ресурсы России поделили между собой трое приближенных к Кремлю лиц – СВРУ