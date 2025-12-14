$42.270.00
российские «ветераны» войны против Украины убили и покалечили сотни людей в РФ после возвращения с фронта – СВРУ

Киев • УНН

 • 640 просмотра

Российские военные, вернувшиеся с войны против Украины, стали серьезной угрозой для России, став причиной гибели или увечий более тысячи гражданских лиц. Российские суды рассматривают участие в войне как смягчающее обстоятельство в 90% случаев.

российские «ветераны» войны против Украины убили и покалечили сотни людей в РФ после возвращения с фронта – СВРУ

Возвращение российских военных с фронта превратилось в серьезную внутреннюю угрозу для России, поскольку «ветераны» войны против Украины уже стали причиной гибели или увечья более тысячи гражданских лиц. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, пишет УНН.

Подробности

Зафиксирован по меньшей мере 551 погибший от действий российских военных, вернувшихся к гражданской жизни. Среди них:

  • 274 человека были убиты.
    • 163 умерли от травм, полученных в результате избиения или ДТП.
      • 142 преступника были ранее судимы, в том числе за аналогичные преступления, и пошли на войну прямо из колоний.

        В общей сложности российские суды уже вынесли приговоры в отношении восьми тысяч действующих и бывших участников полномасштабного вторжения. Более 900 «ветеранов» осуждены за насильственные преступления, включая убийства и избиения.

        При этом в 90% случаев российские суды рассматривают участие в войне как смягчающее обстоятельство. Это свидетельствует о глубоком разрушении правоохранительной системы, которая фактически легализует насилие, совершаемое военными, и стимулирует их безнаказанность под предлогом «службы на фронте».

        Степан Гафтко

