російські "ветерани" війни проти України вбили та покалічили сотні людей в рф після повернення з фронту – СЗРУ

19:10 • 2254 перегляди
Зеленський та делегація Трампа продовжать переговори щодо України в Берліні у понеділок - ЗМІ
Ексклюзив
14 грудня, 12:56 • 14489 перегляди
Тиждень внутрішнього розвороту, надії та нового напрямку: гороскоп на 15–21 грудня
Ексклюзив
14 грудня, 10:14 • 24924 перегляди
В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
13 грудня, 15:54 • 43705 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 68903 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 48604 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 44205 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41 • 36156 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
13 грудня, 12:30 • 20771 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
13 грудня, 11:00 • 19520 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
Популярнi новини
Стрілянина на пляжі у Сіднеї під час Хануки: щонайменше 10 загиблих, десятки поранених14 грудня, 10:28 • 13883 перегляди
США поки не відповіли на нові пропозиції України щодо мирного плану - Зеленський14 грудня, 11:06 • 3644 перегляди
Президент заявив, що вступ України в НАТО як гарантію безпеки не підтримали деякі європейські партнери14 грудня, 11:40 • 7438 перегляди
Рейтинг Трампа падає, у підтримці прихильників MAGA з’являються "тріщини" – опитування NBC NewsPhoto17:06 • 11753 перегляди
Потепління повертається: з 15 грудня в Україні знову очікується типове "зимове тепло" – синоптикиня Діденко Photo17:23 • 4272 перегляди
Публікації
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 47265 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 56730 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo13 грудня, 08:00 • 51330 перегляди
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 60926 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 85327 перегляди
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів19:02 • 1012 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 25038 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 27188 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 31892 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 66260 перегляди
російські "ветерани" війни проти України вбили та покалічили сотні людей в рф після повернення з фронту – СЗРУ

Київ • УНН

 • 124 перегляди

російські військові, що повернулися із війни проти України, стали серйозною загрозою для росії, спричинивши загибель або каліцтво понад тисячі цивільних. Російські суди розглядають участь у війні як пом'якшувальну обставину в 90% випадків.

російські "ветерани" війни проти України вбили та покалічили сотні людей в рф після повернення з фронту – СЗРУ

Повернення російських військових із фронту перетворилося на серйозну внутрішню загрозу для росії, оскільки "ветерани" війни проти України вже стали причиною загибелі або каліцтва понад тисячі цивільних осіб. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, пише УНН.

Деталі

Зафіксовано щонайменше 551 загиблого від дій російських військових, які повернулися до цивільного життя. Серед них:

  • 274 людини були вбиті.
    • 163 померли від травм, отриманих унаслідок побиття або ДТП.
      • 142 злочинці були раніше засуджені, зокрема за аналогічні злочини, і пішли на війну просто з колоній.

        Загалом російські суди вже винесли вироки щодо восьми тисяч чинних і колишніх учасників повномасштабного вторгнення. Понад 900 "ветеранів" засуджені за насильницькі злочини, включно з убивствами та побиттями.

        При цьому в 90% випадків російські суди розглядають участь у війні як пом’якшувальну обставину. Це свідчить про глибоке руйнування правоохоронної системи, яка фактично легалізує насильство, скоєне військовими, та стимулює їхню безкарність під приводом "служби на фронті".

        Арктичні ресурси росії поділили між собою троє наближених до кремля осіб – СЗРУ14.12.25, 21:31 • 888 переглядiв

        Степан Гафтко

        Новини Світу
        Дорожньо-транспортна пригода
        Війна в Україні
        Україна