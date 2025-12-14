Повернення російських військових із фронту перетворилося на серйозну внутрішню загрозу для росії, оскільки "ветерани" війни проти України вже стали причиною загибелі або каліцтва понад тисячі цивільних осіб. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, пише УНН.

Деталі

Зафіксовано щонайменше 551 загиблого від дій російських військових, які повернулися до цивільного життя. Серед них:

274 людини були вбиті.

163 померли від травм, отриманих унаслідок побиття або ДТП.

142 злочинці були раніше засуджені, зокрема за аналогічні злочини, і пішли на війну просто з колоній.

Загалом російські суди вже винесли вироки щодо восьми тисяч чинних і колишніх учасників повномасштабного вторгнення. Понад 900 "ветеранів" засуджені за насильницькі злочини, включно з убивствами та побиттями.

При цьому в 90% випадків російські суди розглядають участь у війні як пом’якшувальну обставину. Це свідчить про глибоке руйнування правоохоронної системи, яка фактично легалізує насильство, скоєне військовими, та стимулює їхню безкарність під приводом "служби на фронті".

Арктичні ресурси росії поділили між собою троє наближених до кремля осіб – СЗРУ