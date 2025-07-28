российские оккупанты атаковали 27 июля Краматорск и Константиновку: что известно
Киев • УНН
27 июля российские оккупанты обстреляли Краматорскую и Константиновскую громады Донецкой области. Краматорск атаковал БПЛА "Молния-2", а Константиновку – FPV-дроны, авиабомбы, артиллерия и мины.
В воскресенье, 27 июля, российские оккупанты обстреляли территории Краматорской и Константиновской территориальных общин Донецкой области. Об этом сообщает УНН.
Детали
По данным Краматорского городского совета, вечером 27 июля город подвергся удару вражеского БПЛА "Молния-2". Есть попадание в частном секторе, по предварительной информации, обошлось без пострадавших.
В то же время начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов сообщил об ударах FPV – дронами, авиабомбами КАБ-250, артиллерией и минами по территории общины.
Он отметил, что на территории общины действует обязательная эвакуация семей с детьми. Также по всей территории Константиновской общины действует продленный комендантский час (ограничение на передвижение) и специальный режим светомаскировки - с 15:00 до 11:00.
Напомним
В Донецкой области расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми – это касается города Доброполье и ряда населенных пунктов Добропольской общины. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.