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российские оккупанты атаковали 27 июля Краматорск и Константиновку: что известно

Киев • УНН

 • 438 просмотра

27 июля российские оккупанты обстреляли Краматорскую и Константиновскую громады Донецкой области. Краматорск атаковал БПЛА "Молния-2", а Константиновку – FPV-дроны, авиабомбы, артиллерия и мины.

российские оккупанты атаковали 27 июля Краматорск и Константиновку: что известно

В воскресенье, 27 июля, российские оккупанты обстреляли территории Краматорской и Константиновской территориальных общин Донецкой области. Об этом сообщает УНН.

Детали

По данным Краматорского городского совета, вечером 27 июля город подвергся удару вражеского БПЛА "Молния-2". Есть попадание в частном секторе, по предварительной информации, обошлось без пострадавших.

В то же время начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов сообщил об ударах FPV – дронами, авиабомбами КАБ-250, артиллерией и минами по территории общины.

Он отметил, что на территории общины действует обязательная эвакуация семей с детьми. Также по всей территории Константиновской общины действует продленный комендантский час (ограничение на передвижение) и специальный режим светомаскировки - с 15:00 до 11:00.

Напомним

В Донецкой области расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми – это касается города Доброполье и ряда населенных пунктов Добропольской общины. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

ОбществоВойна
Вадим Филашкин
КАБ-250
Донецкая область
Константиновка
Краматорск
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