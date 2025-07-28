російські окупанти атакували 27 липня Краматорськ та Костянтинівку: що відомо
Київ • УНН
27 липня російські окупанти обстріляли Краматорську та Костянтинівську громади Донецької області. Краматорськ атакував БПЛА "Молнія-2", а Костянтинівку – FPV-дрони, авіабомби, артилерія та міни.
У неділю, 27 липня, російські окупанти обстріляли території Краматорської і Костянтинівської територіальних громад Донецької області. Про це повідомляє УНН.
Деталі
За даними Краматорської міської ради, увечері 27 липня місто зазнало удару ворожого БПЛА "Молнія-2". Є влучання у приватному секторі, за попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
Водночас начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов повідомив про удари FPV – дронами, авіабомбами КАБ-250, артилерією і мінами по території громади.
Він зазначив, що на території громади діє обов’язкова евакуація сімей з дітьми. Також по всій території Костянтинівської громади діє подовжена комендантська година (обмеження на пересування) та спеціальний режим світломаскування - з 15:00 до 11:00.
Нагадаємо
У Донецькій області розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми – це стосується міста Добропілля і низки населених пунктів Добропільської громади. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.