российские обстрелы в Сумской области: 1 человек погиб, 1 - ранен

В течение дня рф осуществила 60 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов в Сумской области. Зафиксирован 341 взрыв. В результате авиаудара в с. Большая Писаревка погиб местный житель, а еще один - получил ранения.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

По информации, по состоянию на 21:00 17 марта 2024 года, зафиксировано 60 обстрелов и 341 взрыв.

Великописаревская община: стала мишенью авиаударов ФАБ МПК с самолета тактической авиации (9 взрывов), авиаудара КАБ (14 взрывов), обстрелов из минометов (24 взрыва), РСЗО (20 взрывов), артиллерии (20 взрывов).

В результате авиационного удара ФАБ МПК по поселку Великая Писаревка поврежден ряд объектов, включая нежилое здание, магазин, филиал дома культуры, библиотеку, центр культурных услуг, отделение больницы, детский сад, 15 частных домовладений, многоэтажный дом и газопровод. В результате обстрела погиб один житель громады, а еще один - получил ранения.

Эсманьская община: россияне ударили из артиллерии (2 взрыва) и минометов (13 взрывов).

Ахтырская община: рф попала 2 ракетами "Искандер-М".

Середино-Будская громада: оккупанты сбросили 9 мин.

Свесская громада: зафиксированы минометные обстрелы (4 взрыва).

Белопольская громада: россияне ударили из артиллерии (52 взрывов) и минометов (5 взрывов), АГС (29 взрывов), РСЗО (22 взрыва).

Миропольская громада: страдала от обстрелов из РСЗО (32 взрыва) и артиллерии (4 взрыва).

Краснопольская громада: рф попала из минометов (22 взрыва) и зафиксирован артобстрел (1 взрыв).

Хотинская община: оккупанты сбросили 6 мин.

Ворожбянская громада: россияне ударили из РСЗО (15 взрывов) и артиллерии (6 взрывов).

Новослободская громада: произошла атака БпЛА типа FPV дрон-камикадзе (1 взрыв) и обстрел из минометов (16 взрывов).

Шалигинская громада: зафиксирован минометный обстрел (4 взрыва).

Сумская громада: был ракетный обстрел (2 взрыва). Поэтому повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Юнаковская община: состоялась атака БпЛА типа FPV дрон-камикадзе (1 взрыв) и сброс с БпЛА взрывных устройств ВОГ (4 взрыва).

Конотопская община: рф нанесла ракетный удар по Конотопу. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Предварительно - без пострадавших.

Ракетная атака рф на Сумы: повреждены объекты инфраструктуры, нет пострадавших