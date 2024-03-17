Ракетная атака рф на Сумы: повреждены объекты инфраструктуры, нет пострадавших

В результате российского удара в Сумах повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

Сегодня во время ракетной атаки россиян на город Сумы были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Местное население не пострадало.

На месте происшествия работают все необходимые службы.

Ситуация на границе находится под контролем ВСУ. Не поддавайтесь паническим настроениям и не доверяйте вражеским ИПСО. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, берегите себя, находитесь в укрытиях, доверяйте только проверенным источникам информации. - Сумская областная военная администрация.

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