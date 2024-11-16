российские НПЗ сокращают производство из-за убыточности, некоторым грозит закрытие - Reuters
Киев • УНН
Три российских НПЗ сокращают или останавливают производство из-за значительных финансовых потерь. Убытки вызваны экспортными ограничениями, высокими ценами на сырье и кредитными ставками.
По меньшей мере три российских нефтеперерабатывающих завода были вынуждены остановить переработку или сократить объемы производства из-за значительных убытков на фоне ограничения экспорта, подорожания сырья и высоких затрат на займы. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
По данным издания, большие убытки вызваны ограничениями на экспорт, ростом цен на сырье и высокими процентными ставками по кредитам. В частности, остановили или сократили производственные мощности Туапсинский, Ильский и Новошахтинский заводы.
Нефтеперерабатывающая промышленность в России сейчас сталкивается с серьезными вызовами, в частности из-за украинских дроновых атак, санкций Запада, которые заставляют продавать продукцию со скидкой, и повышения затрат на сырье. Этот кризис уменьшает объемы экспорта топлива, сокращает доходы компаний и снижает поступления в государственный бюджет.
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Также на ситуацию повлияли падение мировых цен на дизель на 60% и повышение ключевой ставки Центробанком России до 21%. Это создает дополнительные трудности для независимых НПЗ, которые не имеют поддержки со стороны крупных корпораций.
Отмечается, что на менее модернизированных НПЗ убытки могут достигать 10 тысяч рублей ($102) на тонне, тогда как более мощные заводы работают с низким уровнем доходности. Туапсинский НПЗ, один из крупнейших в России, также приостанавливал работу из-за слабых финансовых показателей.
Эксперты прогнозируют, что некоторые заводы могут прекратить работу уже в начале следующего года, если ситуация не изменится. Небольшие независимые НПЗ обратились за поддержкой к правительству, прося дополнительные субсидии, однако пока не получили ответа.
Министерство энергетики РФ и руководство крупнейших нефтеперерабатывающих компаний отказываются от комментариев.
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