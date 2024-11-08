Подразделения ГУР нанесли поражение по Саратовскому НПЗ в РФ - источники

Дроны украинской разведки этой ночью долетели до российского Саратова и попали в местный нефтеперерабатывающий завод, который входит в структуру нефтяной компании «Роснефть». Об этом журналисту УНН сообщили собственные источники.

Детали

«Этой ночью дроны Главного управления разведки долетели до российского Саратова и попали в местный нефтеперерабатывающий завод», - сообщил собеседник УНН.

Информацию о многочисленных взрывах в Заводском районе Саратова, где и находится НПЗ, подтвердили не только жители в соцсетях, но и местные власти. Губернатор Саратовской области объяснил взрывы в городе - работой ПВО по БПЛА. Он подтвердил, что часть «обломков» упала на территорию нефтеперерабатывающего завода.

Предварительно, вспыхнул пожар возле нефтеперерабатывающего завода в саратове после атаки дронов

Местные СМИ подтверждают, что беспилотники попали в одну из нефтеперерабатывающих установок завода, а также в резервуары с мазутом.

Дополнение

Саратовский нефтеперерабатывающий завод ранее известный как завод «Крекинг», входит в структуру нефтяной компании «Роснефть».

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