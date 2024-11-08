Подразделения ГУР нанесли поражение по Саратовскому НПЗ в РФ - источники
Киев • УНН
Дроны украинской разведки этой ночью долетели до российского Саратова и попали в местный нефтеперерабатывающий завод, который входит в структуру нефтяной компании «Роснефть».
Дроны украинской разведки этой ночью долетели до российского Саратова и попали в местный нефтеперерабатывающий завод, который входит в структуру нефтяной компании «Роснефть». Об этом журналисту УНН сообщили собственные источники.
Детали
«Этой ночью дроны Главного управления разведки долетели до российского Саратова и попали в местный нефтеперерабатывающий завод», - сообщил собеседник УНН.
Информацию о многочисленных взрывах в Заводском районе Саратова, где и находится НПЗ, подтвердили не только жители в соцсетях, но и местные власти. Губернатор Саратовской области объяснил взрывы в городе - работой ПВО по БПЛА. Он подтвердил, что часть «обломков» упала на территорию нефтеперерабатывающего завода.
Предварительно, вспыхнул пожар возле нефтеперерабатывающего завода в саратове после атаки дронов8 ноября 2024, 04:14 • 17138 просмотров
Местные СМИ подтверждают, что беспилотники попали в одну из нефтеперерабатывающих установок завода, а также в резервуары с мазутом.
Дополнение
Саратовский нефтеперерабатывающий завод ранее известный как завод «Крекинг», входит в структуру нефтяной компании «Роснефть».
У Зеленского ответили, требуют ли партнеры от Украины воздержаться от ударов по определенным объектам в рф4 ноября 2024, 15:30 • 24932 просмотра